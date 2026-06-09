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娛樂 最新消息

《鐵拳教育》紅到出事...女督察「縮胸手術」陷厭女爭議

任含琳在《鐵拳教育》第3集中自爆做過「縮胸手術」。（翻設自Netflix）任含琳在《鐵拳教育》第3集中自爆做過「縮胸手術」。（翻設自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix韓劇《鐵拳教育》近來氣勢驚人，就在觀眾大讚劇情夠狠、夠爽的同時，劇中一段「縮胸手術」台詞卻意外引爆性別爭議，讓網友吵翻天。

爭議出現在第3集，秦基周飾演的教權保護局成員任含琳，被派往一所問題女高中。當學生故意拿外貌與整形話題羞辱她時，她反擊表示自己做過「縮胸手術」，接著還掃視全班說：「看起來這裡沒有需要縮胸的學生。」原本被設定為霸氣回嗆的橋段，卻讓部分觀眾質疑，是否仍落入以女性身材作為攻擊武器的框架？

秦基周在《鐵拳教育》飾演個性十足的督察任含琳。（Netflix提供）秦基周在《鐵拳教育》飾演個性十足的督察任含琳。（Netflix提供）

事實上，《鐵拳教育》從宣布改編開始就一路伴隨爭議。原作網漫曾因涉及女性主義、性別議題與厭女爭論，在海外掀起不小風波，甚至一度遭停止連載。當時連原本傳出有望主演的金南佶都選擇婉拒出演，讓作品尚未開拍就先成為輿論焦點。

不料正式播出後，觀眾評價卻出現大逆轉。許多人認為影集版已大幅刪減原作最具爭議的內容，並聚焦校園霸凌、教師權益、未成年犯罪與惡質家長等現實議題，因此成功吸引大量觀眾追看。

只是隨著人氣飆升，關於劇中部分台詞與價值觀的討論也愈演愈烈。有觀眾認為這只是角色間的言語交鋒，不必過度放大；也有人認為即使是爽劇，也應避免以女性身材作為笑點或羞辱工具。

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