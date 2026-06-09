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娛樂 最新消息

YouTuber恐入獄！幫討樂高變謀殺犯 慘被封口「這事到此為止」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國百萬YouTuber班（Reckless Ben）只是為了幫8旬老翁要回價值20萬美元（約台幣650萬元）的星戰樂高，卻反而被二手玩具連鎖公司提告跟蹤、謀殺等罪，震驚全球。班今天（9日）稍早發表最新影片，透露本來已經計劃好要播出的第三集，無法如期播映，否則他將入獄。

YouTuber班（Reckless Ben）取消播放第三集，否則他很可能會直接坐牢。（翻攝自YouTube）YouTuber班（Reckless Ben）取消播放第三集，否則他很可能會直接坐牢。（翻攝自YouTube）

YouTuber班受到8旬老翁的兒子布萊恩曼塞爾的委託，要將被二手玩具連鎖店「Bricks & Minifigs」（簡稱BAM）佔為己有的星戰樂高全數拿回來。沒想到該間店的加盟主喬書亞（Joshua Johnson）竟血口噴人，指控班騷擾、蹤蹤、破壞店，並威脅要謀殺店長。不僅如此，警方聲稱，他們獲報班居住的Airbnb的房東，表示是班一群人偷走了樂高，因此持衝鋒槍前往班的住處攻堅，結果一無所獲，還把他肩膀弄到脫臼。

可怕的是，美國警方竟然錄製影片，為喬書亞莫須有的指控掛保證，讓網友全都傻眼。警方還為了強調他們執法並沒有問題，主動公開「執法密錄器」影片，結果又被抓包根本是經過剪輯，甚至還在資訊欄附上完整檔案，讓喬書亞誣告班謀殺、BAM執行長指導警方辦案的影片全都曝光，再度引發輿論沸騰。

如今為了躲避美國警方追緝，班已經逃亡到墨西哥，本來期待第三集的播出，不過班今天在YouTube發布新影片，宣布第三集將暫且擱置，「在經歷過每個瘋狂的夜晚，且幾乎摧毀了我的健康之後，第三集終於完成了，不過我不能公開，否則我就會去坐牢，我也會立刻輸掉30萬美元（約台幣947萬元）的這場訴訟，且之前為布萊恩發起的GoFundMe募款，錢也會全部送給這家我無法再提及的『神祕公司』。」

班表示自己已經收到法庭文件，所以他現在完全不能提到這間公司，否則就會去坐牢，很可能一切都完蛋了，「通常我會說『去你的！少來指手畫腳，我要做道德上我覺得對的事！』不過如果我這樣做，所有朋友都會輸掉這場官司，然後我們的募款也都會泡湯。」

班指控，都是因為這間公司誣告他要謀財害命，自己才會落到這番田地，「而且問題是，我根本沒有機會說我這邊的看法，法院都只聽他們的觀點，我不能再說了，看起來這件事情就到此為止了…」。

影片一出，網友紛紛表示，「太誇張了，被封口了嗎」、「雖然你不能談論BAM這家公司，但我們可以」、「這真的是我見過最貪腐的事件」、「令人作嘔」、「封口令？我們的體制真是腐敗透頂」、「要求保持沉默就是最響亮的罪證！」、「這太瘋狂了」、「我最初只希望他們歸還樂高積木，現在卻希望所有涉案人員都因腐敗而入獄」。

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