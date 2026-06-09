演出前17天突大幅更動卡司及演出場地 告五人八三夭消失春浪音樂節

〔記者陳慧玲／台北報導〕2026「春浪音樂節」原訂6月26日至6月28日在台中外埔水渼渼登場，不過在演出前18天，今（9日）主辦單位突然在社群發出公告，除了演出卡司大異動，表演場地也將更改至台中圓滿戶外劇場，儘管主辦方有提出全額退票或是補償措施，不過許多早已安排好並期待參加音樂節活動的民眾還是大表不滿，因為包括告五人、八三夭等多組原訂演出的歌手、樂團都消失了。

春浪音樂節出現大幅異動，原定演出的告五人也消失在表演名單中。（相信音樂提供）

春浪音樂節今發布活動異動的重要公告，內容指稱：「自去年底該場地易主後，團隊即持續與場地方密切協調然而在與場地方溝通之過程中，團隊發現場地尚有許多未完備之處，改善進度未如預期。包括部分區域尚未具備穩定水電供應、環境整理與公共衛生條件未達活動需求、廁所與淋浴設施尚未完善、高級露營區域也未完成建置以及作為主要人流動線的好漢坡仍存在安全疑慮。經團隊確認與評估後，我們認為目前場地條件已無法達到春浪音樂節對於活動品質與安全標準的要求，同時也已經透過律師正式發函與場地方解約。」

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八三夭也消失春浪音樂節新的演出名單。（不搖就滾提供）

購票民眾發現，新公布的春浪音樂節演出名單中，原本預定演出的告五人、八三夭、鳳小岳、TRASH，還有入圍本屆金曲獎歌后和最佳新人的陳嫺靜等近20組樂團或歌手都消失了，最後參與演出的音樂人則包括生祥樂隊、怕胖團、傻子與白痴、陳土豆、福夢樂團、芒果醬、栗子等，由於卡司縮水太多，還是引起購票民眾不滿。詳細退票及補償措施可參考春浪音樂節官方社群。

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