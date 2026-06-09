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《狗蛋大兵》30年後合體了！楊小黎、郝劭文公然調情 哈林驚呼：緣盡情未了

〔記者傅茗渝／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來藝人楊小黎、郝劭文，歌手林佳儀、曾薀帆與歷史教師「老瑜」、陳啟鵬等同上節目。節目上出題「以前『抓猴』是刑事案件，現在已經不是了」，讓「最強螢幕情侶」楊小黎、郝劭文牽手站同邊選「╳」，還跟選「○」者展開激辯，趣味內容將在明（6／10）晚9時，公視播出。

哈林庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）曾薀帆、楊小黎、郝劭文，與（右起3、2、1）老瑜、林佳儀、陳啟鵬同上節目。（公視提供）哈林庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）曾薀帆、楊小黎、郝劭文，與（右起3、2、1）老瑜、林佳儀、陳啟鵬同上節目。（公視提供）

楊小黎力邀郝劭文回台灣一起錄製自己主持的客家電視《像你這道菜》節目，更在哈林節目合體亮相。童星出身的郝劭文曾在5歲左右上《超級星期天》並與哈林同台，許久未曾在台灣進棚錄影，哈林看見依舊可愛的郝劭文，特別湊上前去捏了他圓圓的臉頰，笑說：「我真的忍不住，想捏一下」；一臉享受的郝劭文則笑說：「下次我把女兒送去借你捏一下，也是肥肥的」，還說：「現在一歲了，正可愛時候」，哈林則回：「一歲了應該會走路了」，兩人「爸爸經」聊開，棚內洋溢滿滿父愛。

經典螢幕情侶楊小黎、郝劭文上公視《哈！真相大白了》合體亮相，宣傳客台新節目《像你這道菜》。（公視提供）經典螢幕情侶楊小黎、郝劭文上公視《哈！真相大白了》合體亮相，宣傳客台新節目《像你這道菜》。（公視提供）

面對節目的「抓猴」題，林佳儀等其他四位來賓都選了「○」。楊小黎在對錯之間猶豫不決，最後與郝劭文一起選「╳」，哈林問楊小黎：「妳被他吸過去了吧？」，還笑稱：「兩位是緣盡情未了」；楊小黎則羞說：「我想跟他走一回吧！」，而郝劭文打趣稱：「我來狡辯一下，這個抓猴過去是！現在也是刑事案件。」，楊小黎也力挺郝劭文表示：「他說的都對啦！」，讓現場笑成一片。

但這題答案公布卻是「○」，節目顧問、律師孫少輔解釋：「大法官民國109年有通過一個釋字，認為通姦不應該用刑事來處罰，所以後來刑法239條的通姦罪就予以刪除了」。讓螢幕情侶攜手晉級的浪漫景象頓時破滅。

經典螢幕情侶楊小黎、郝劭文上哈林（中）主持《哈！真相大白了》合體亮相，宣傳客台新節目《像你這道菜》。（公視提供）經典螢幕情侶楊小黎、郝劭文上哈林（中）主持《哈！真相大白了》合體亮相，宣傳客台新節目《像你這道菜》。（公視提供）

五題答完，過去參賽曾拿到「金牌探員」登上最高階的楊小黎竟在第一關就低分被淘汰。反而是外型相似的郝劭文與歷史教師老瑜雙雙挺進最後一關，哈林看了笑說：「這下X世代的郝劭文跟Y世代的郝劭文要同台競技！」，兩人也展開激烈廝殺到最後一題才分出勝負。哈林主持，充滿趣味與知識的《哈！真相大白了》，公視每週一至三晚間9時首播，播出後上架公視＋平台。

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