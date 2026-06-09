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《鐵拳教育》爽感滿分卻藏盲點 15年教師揭「最不安原因」

《鐵拳教育》真實拍出教育現場的無力感。（Netflix提供）《鐵拳教育》真實拍出教育現場的無力感。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》上線後話題不斷，有人看得大呼過癮，也有人越看越不安。戲劇不只是因為主角金武烈痛快制裁惡學生和恐龍家長，而是把「真教育」最敏感的矛盾直接丟到觀眾面前。

南韓一名在學校工作15年的教育工作者近日撰文指出，現在孩子口中的「真教育」，早已不是過去那種以學生為中心、打造更好校園的理想，「最有感的地方是劇集很爽，但也很危險。」

《鐵拳教育》確實拍出許多教師心中的無力感。面對惡意投訴、學生失控、家長施壓，老師在現實中往往先想到的不是如何教育，而是「這樣做會不會被投訴？」因此劇中教權保護局出手整頓校園亂象，難免讓觀眾獲得強烈宣洩感。

但文章也點出，《鐵拳教育》最讓人不安的地方，是它有時把教權與學生人權拍得像站在對立面。教權不該是壓制學生的權力，真正健康的校園，不是靠誰壓過誰，而是讓老師與學生的權利都能被守住。

尤其第5集中，教育部長向因教權侵害而受苦的教師道歉，說出「因為教育系統缺席，讓你們只能獨自承受，對不起」時，更讓不少教育現場工作者感到刺痛。因為比起一個無敵督察官衝進校園開打，現實中的老師更需要的是制度、程序與支持系統。

換句話說，《鐵拳教育》真正留下的不是答案，而是一連串問號，像是學校到底該教什麼？學生該如何被保護？老師又該被誰保護？當校園逐漸變成弱肉強食的叢林時，所謂「鐵拳教育」究竟是懲罰，還是讓所有人都能一起成長？

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