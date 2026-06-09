難怪會賺！愛莉莎莎自帶財富吸金術 命理師驚吐前世祕密

愛莉莎莎大方放閃新男友，命理師沈嶸驚吐兩人是先天正緣。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅愛莉莎莎近來因擔任線上瑜珈課製作人，創下1.1億元的驚人銷售成績，雖一度與尼泊爾瑜珈老師Raj因分潤問題隔空交火，但雙方迅速和解後，卻在公開致歉的對話內容中，意外讓愛莉莎莎的新戀情曝光。她大方認愛新男友，正是先前去尼泊爾的隨行攝影師，男方也同步曬出甜蜜生日告白，幸福閃瞎眾人。

對此，知名命理師沈嶸特別通靈探查兩人緣分，驚爆愛莉莎莎與新男友竟是「先天正緣（前世帶來的好緣分）」，兩人的頻率更是「天作之合」。沈嶸指出，通常正緣雙方的能量交織後會有美滿和諧的頻率，這也解釋了許多網友大讚兩人有夫妻臉、是俊男美女組合的原因。

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通靈結果顯示，兩人過去就曾談過戀愛，可惜當時並未結婚，男方此生看到愛莉莎莎，靈魂就會有「久別重逢」的熟悉感，忍不住想要親近她、照顧她、對她好，對愛莉莎莎的感情已達到「真愛」的頻率。沈嶸直言，如果兩人結婚，雙方絕對都是彼此「對的選擇」。

沈嶸表示愛莉莎莎前世是富婆。（沈嶸提供）

至於外界好奇愛莉莎莎驚人的吸金與行銷天賦從何而來？沈嶸透露，這源於她天生命格就帶有大財富。前世的愛莉莎莎就是一位經商手腕高超的富婆，擅長打理生意、經營貿易買賣，並靠此滾出高達上億的資產與大片土地；而男方前世則是販售手工藝商品的小商人，兩人在買賣中結緣、愈走愈近，當時男方深知彼此財力懸殊，仍甘願做愛莉莎莎成功女人背後的男人，照顧她並協助處理業務，這份無怨無悔支持的意念也延續到此生，讓愛莉莎莎一遇到男方，就會忍不住想照顧他、對他好。

不過，雖然兩人極度速配，但沈嶸也點出，愛莉莎莎本身並不需要婚姻，婚姻對她而言只是一種靈魂的體驗，並非她的首要目標。因為愛莉莎莎從前世就是單身命，一生的重心主軸都不是家庭，前世的她同樣熱愛旅行、喜歡自由、愛美愛打扮，其思想言行經常引領風潮，是富貴圈裡的風雲人物，因此婚姻對追求自我成長的她而言，反而是一種枷鎖。

沈嶸最後總結，此生愛莉莎莎與這任新男友有很大的機會能「修成正果」，比起歷任男友，這一任男友與愛莉莎莎相當速配，兩人都是彼此「對的人」，不過兩人戀情能維持多久，最終還是要看愛莉莎莎是否有意定下來。

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