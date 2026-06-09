傅子純走了再也聽不到...「螢幕情侶」蘇晏霈淚喊：不會再出現了嗎

蘇晏霈（左）與傅子純曾在多部八點檔飾演伴侶，被觀眾封為經典「螢幕情侶」。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕46歲傅子純7日因急性血癌病逝，突如其來的噩耗震驚演藝圈，曾在《市井豪門》等多部作品與他搭檔演出，並被觀眾封為「螢幕情侶」的蘇晏霈今（9日）發文悼念20年好友，坦言至今仍難以接受對方離開，心碎發聲「好像還在懷疑真的沒了？這個人真的不會再出現了嗎……。」

蘇晏霈表示，收到噩耗後的這2天依舊進棚錄影，卻發現攝影棚、停車場、化妝休息室、服裝間，甚至排戲與錄影時，都不斷浮現傅子純的身影，她坦言不想拒絕自己想起過往回憶，卻又不願面對傅子純真的離開的事實，「提起我就會很難受，也不想知道真正的答案。」

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蘇晏霈回憶2人認識近20年，從原本的粉絲變成一起奮戰的工作夥伴，工作上幾乎一路配對演出，她透露傅子純總是調皮、貼心又認真，不僅經常與她交流角色想法，也會在她身體不舒服時主動關心，甚至幫忙按壓穴道舒緩不適，許多暖心舉動至今仍讓她難忘。

談到最深刻的回憶，蘇晏霈提到，傅子純每次見到她，都會用溫柔語氣喊一聲「仙女姐姐早安」，即使聽過無數次，仍總能讓她忍不住笑出來，「這是你專屬的語氣，但我聽不到了。」她感嘆傅子純一直活在自己心中，是最棒、最貼心的夥伴，最後也向傅子純的妻子及家人表達哀悼，「辛苦你了，我們下次見、好好休息喔。想念你。」留下對好友的不捨與思念。

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