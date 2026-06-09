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娛樂 電影

傅子純驟逝震驚李㼈 憶《意難忘》父子情：希望是假新聞

李㼈分享片中突破尺度的瘋狂演出，也回應震驚演藝圈的傅子純離世噩耗。（記者胡舜翔攝）李㼈分享片中突破尺度的瘋狂演出，也回應震驚演藝圈的傅子純離世噩耗。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《腎上腺母侵》今（9）舉辦首映，資深演員李㼈不僅分享片中突破尺度的瘋狂演出，也回應震驚演藝圈的傅子純離世噩耗。談起這位昔日合作多年的後輩，他難掩傷心情緒，直言至今仍難以接受。

李㼈回憶，傅子純剛進入民視時，正是自己一路帶著成長的演員之一，兩人更曾在《意難忘》飾演父子。「他非常認真、非常優秀，也非常有禮貌。」李㼈表示，後來傅子純離開民視後，靠著自己的實力獨當一面，在演藝圈闖出屬於自己的位置，讓他一直感到十分驕傲。

然而當看到相關新聞時，李㼈坦言第一個反應就是不敢相信。「太誇張了，這麼年輕。」他甚至脫口而出：「我希望那是假新聞。」道盡對後輩的不捨與惋惜。

李㼈分享片中突破尺度的瘋狂演出，也回應震驚演藝圈的傅子純離世噩耗。（記者胡舜翔攝）李㼈分享片中突破尺度的瘋狂演出，也回應震驚演藝圈的傅子純離世噩耗。（記者胡舜翔攝）

而在新片《腎上腺母侵》中，李㼈徹底顛覆過往形象，挑戰演藝生涯少見的極端角色。他笑說，看完劇本後最大的感想就是：「這個角色變態到連我自己都會怕。」

李㼈透露，片中角色最可怕的地方不在於做了什麼，而是完全不知道自己有問題。「真正的鬼在哪裡，你根本不知道。」他解釋，角色活在自己的世界裡，甚至認為所有事情都是正確的，就算做出再瘋狂的決定，也不覺得有任何不對。《腎上腺母侵》12日在台上映。

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