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娛樂 電影

徐至琦鬆口觀察中！郭鑫被爆熱戀後首現身 親揭真實關係

〔記者鍾志均／台北報導〕42歲女星徐至琦近來罕見鬆口身邊有值得觀察的對象，隨後遭外界點名對象正是45歲演員郭鑫（現改名郭晉東）。郭鑫今（9）晚出席電影《腎上腺母侵》首映，首度對此做出回應。

徐至琦鬆口觀察中！郭鑫被爆熱戀後首現身 親揭真實關係面對戀情傳聞，郭鑫態度低調。（記者胡舜翔攝

面對戀情傳聞，郭鑫態度低調。他說徐至琦是認識多年的朋友，對方特地到場支持電影，讓他非常感謝。「非常榮幸她來看電影，也很謝謝她。」至於外界持續關注兩人關係，他巧妙回應：「要寫就寫男生主動就好，寫我就好，以後我就不回應了，私生活沒有必要公開。」既沒正面否認，也沒進一步說明，留下想像空間。

相較於感情話題，郭鑫把焦點全放在新片《腎上腺母侵》上。他透露為了詮釋片中的角色，進行了長達一個多月的極端準備，每天刻意吃相同食物，讓自己逐漸累積壓力與煩躁感。

郭鑫坦言，那段時間最大的挑戰不是身體，而是心理狀態的變化。「當你每天重複一樣的生活、一樣的食物，壓力真的會慢慢堆積。」他形容角色後來在片中的崩潰、潰堤與不舒服，其實很大一部分都來自那一個月的真實累積。

被問到究竟吃了什麼進行角色訓練時，郭鑫說像是滷肉飯、排骨便當這類食物，但強調問題不在食物本身，而是天天重複同樣內容的過程。「聽起來很好吃對不對？那你來連續吃一個月看看。」一句話逗樂現場媒體。

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