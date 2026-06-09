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娛樂 電影

賈靜雯被問梧桐妹辣照反虧大家太保守！神回「今天不是《揭密日》嗎？」

電影《揭密日》今（9）日晚間在台舉行首映會，雙金影后賈靜雯出席站台。（記者潘少棠攝）電影《揭密日》今（9）日晚間在台舉行首映會，雙金影后賈靜雯出席站台。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由金獎大導演史蒂芬史匹柏執導最新力作《揭密日》，被譽為他「20年來最好的電影」。電影今（9）日晚間在台舉行首映會，雙金影后賈靜雯與戲劇男神胡宇威出席站台。賈靜雯被問到日前梧桐妹在海邊曬出辣照，她當場笑回：「你們真的很保守耶！這有什麼好討論的，今天不是『揭密日』嗎？」

該片探索「人類在宇宙間從不是唯一生命」的真相，巧合的是，美國總統川普先前宣布公開大量UFO與外星生命相關政府檔案，再度引發外界對神秘「51區」的好奇；美國政府近年也陸續解密相關資料，讓電影內容顯得格外具有時代共鳴。

賈靜雯坦言自己是史匹柏的大粉絲，小時候甚至想過要跟著ET回家。（記者潘少棠攝）賈靜雯坦言自己是史匹柏的大粉絲，小時候甚至想過要跟著ET回家。（記者潘少棠攝）

賈靜雯坦言自己是史匹柏的大粉絲，小時候甚至想過要跟著ET回家，「我聽到《第三類接觸》的音樂，就覺得我的世界要來了！」她透露，自己常和孩子們聊到浩瀚宇宙的話題，笑說身邊其實也有很多「外星人」，更直言對外星生命充滿好奇與期待，「因為害怕沒有用啊，其實他們可能只是和我們長得不一樣，也許他們看到我們也會害怕。」

電影《揭密日》今（9）日晚間在台舉行首映會，雙金影后賈靜雯出席站台。（記者潘少棠攝）電影《揭密日》今（9）日晚間在台舉行首映會，雙金影后賈靜雯出席站台。（記者潘少棠攝）

至於若有機會能向外星人提問，賈靜雯直呼：「天啊！只有一個嗎？我有一百個問題想問！」最後表示最想知道他們究竟有多少種族和品種。被問到是否會帶老公修杰楷和女兒們一起看電影，她笑說今天先看，再幫他們買票，「要爸爸帶她們來看」。雖然暑假即將到來，但賈靜雯透露已安排好工作行程，也將投入新的戲劇作品拍攝，只是目前還不能透露細節。

胡宇威坦言自己一直對外星生命相當感興趣。（記者潘少棠攝）胡宇威坦言自己一直對外星生命相當感興趣。（記者潘少棠攝）

胡宇威則表示對電影非常好奇，「預告透露不多，但很吸睛，充滿神秘感，陰謀論味道很重。」他坦言自己一直對外星生命相當感興趣，「所以我相信他們存在，甚至可能早就混入社會之中，我會想跟他們和平共處。」

胡宇威十分希望帶老婆一起來看《揭密日》。胡宇威十分希望帶老婆一起來看《揭密日》。

他對史匹柏的科幻作品也如數家珍，笑說《E.T.外星人》上映那年剛好是自己出生的年份，還很喜歡《世界大戰》、《關鍵報告》等作品，因此十分希望帶老婆一起來看《揭密日》。雖然老婆對科幻片興趣不大，但同樣相信外星人的存在。被問到夫妻倆是否已許久沒有約會，他立刻笑回：「每天都有！」直言兩人的約會地點大多就在家裡。《揭密日》明天（10日）在台上映。

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