遭壯碩男子逼近硬塞不明液體 小江蕙緊急發聲現場畫面曝光

余秀娟盼知情者提供線索還原真相。（百福銓盛娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕有「小江蕙」之稱的余秀娟日前在新莊「海大王」歌廳演出，全新挑戰國語歌曲《我該如何忘了你》，不僅全心投入表演，也熱情與歌迷互動，未料事後回看現場畫面時，竟發現一段令人捏把冷汗的插曲。

畫面中，一名身穿白衣的壯碩男子突然登上舞台，手持一杯來路不明的飲品接近余秀娟。所幸她當下保持冷靜，禮貌婉拒對方好意，並未接下飲料，避免發生不可預期的狀況。

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余秀娟表示，自己演出時一向專注於音樂與觀眾互動，也相信絕大多數歌迷都是出於善意支持，但仍希望大家尊重表演秩序與舞台安全，避免任何可能造成誤會或危險的脫序行為。她說：「希望所有表演者都能在安全的環境中演出，也希望大家一起守護美好的音樂現場。」

余秀娟演出驚現白衣男硬塞飲料。（百福銓盛娛樂提供）

更引發外界關注的是，從現場畫面可見，該名白衣男子登台前，曾先走到舞台左側圓桌區，與一名身穿粉色上衣的女子低聲交談；在向余秀娟遞出飲料後，又返回原處與該女子再次私語。男子登台前後兩度與同一人接觸，相關畫面曝光後立刻引發熱議，不少網友認為整起事件仍有許多疑點有待釐清。

由於男子手中飲品來源不明，杯內液體成分無從得知，加上兩人交談內容及登台動機均不得而知，余秀娟團隊對此高度重視，已完整保存未經剪輯的高畫質現場影像，希望進一步釐清事件始末。

團隊表示，現階段不願對任何人做出揣測或定論，但任何可能影響藝人及現場觀眾安全的行為，都不應被輕忽。余秀娟團隊也正式向外界發出呼籲，希望當天在場觀眾、知情人士，或認識畫面中白衣男子及粉衣女子的民眾，能主動提供相關線索，協助還原事件全貌，釐清真相。

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