向太大爆料 初見劉亦菲教養太驚人 加碼「這個人」更美

向太盛讚劉亦菲就是富養出來的孩子。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕38歲中國女星劉亦菲被眾多粉絲稱為「神仙姐姐」，她空靈仙氣的外貌和優雅氣質，讓她出道多年穩坐一線女星地位。近日，香港知名製作人「向太」陳嵐分享自己與劉亦菲初次見面的回憶，盛讚她是「富養女兒最好的典範」。

向太昨（8）透露劉亦菲的母親為了她，選擇終身未再婚，全心投入陪伴與栽培女兒。她說，劉亦菲14歲的時候，她的母親劉曉莉帶著她到香港登門拜訪，當時向太就對劉亦菲印象深刻。

請繼續往下閱讀...

劉亦菲的母親非常重視家庭教育。（翻攝自IG）

向太指出，很多人以為「富養」就是物質條件優渥，不過，事實並非如此，真正的富養與金錢無關，而是來自「家庭教育」。她還記得14歲的劉亦菲談吐得體，舉手投足都散發出來良好的教養與修養。

「她的氣質是不一樣的，年紀小小都看得出來，她學了很多東西，培養很多興趣，她又會彈鋼琴，又會騎馬，英文也講得溜，聽說唱歌也不錯，她的談吐、出場，給人家的感覺就是很有修養，很有氣質，這是富養的結果」向太談到劉亦菲滿滿都是讚揚。

劉亦菲與同學聚會，看起還仍舊少女感滿滿。（翻攝自微博）

除了稱讚劉亦菲之外，向太認為她的母親劉曉莉年輕時外貌更勝劉亦菲，當時劉曉莉身邊不缺追求者，終身沒有再嫁。劉亦菲的母親有多漂亮呢？「她媽很漂亮，她媽比她還漂亮，所以我覺得她媽是傾其所有的去愛這個女兒，她專心一意的在女兒身上，一切都是女兒為重」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法