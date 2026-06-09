王力宏狂吸7億破紀錄 「超S級歌手」曝光超多天王天后

王力宏舉辦「最好的地方II」世界巡演。（西東音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大咖天王王力宏舉辦「最好的地方II」世界巡演，上週末在中國杭州一連三天開唱，累計吸引15萬名觀眾朝聖，單站票房突破7億元台幣，不僅刷新個人生涯紀錄，更正式躋身華語樂壇體育場級巡演天王之列。

王力宏的父母也特地現身杭州站力挺兒子，看著愛子站上生涯新高峰，全程坐在台下欣賞演出，神情滿是驕傲，溫馨畫面令人動容。業界人士分析，以目前的票房號召力與市場規模來看，王力宏已與周杰倫、林俊傑、鄧紫棋等少數華語巨星並列超S級歌手，成為當今最具票房影響力的華語歌手之一。

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王力宏演唱會結合機器人共舞。（西東音樂提供）

王力宏也攜手比亞迪（BYD）旗下「浩瀚電池」技術，打造全球首場大型混合太陽能體育場演唱會，將綠能概念與大型娛樂演出結合，引發外界高度關注。除了綠能科技掀起話題，演唱會現場他也與10台機器人同台共舞，機器人整齊劃一的動作搭配舞台燈光與音樂節奏，震撼畫面迅速在社群平台瘋傳。

王力宏開唱創生涯高峰。（西東音樂提供）

結束杭州演出，王力宏今天已啟程前往瑞典，受邀出席由Spotify創辦人丹尼爾．艾克（Daniel Ek）創立的國際頂級思想峰會「Brilliant Minds」。Brilliant Minds被譽為全球最具影響力的跨界論壇之一，歷年講者陣容星光熠熠，包括美國前總統歐巴馬、NFL傳奇球星Tom Brady、歌手John Legend，以及多位奧斯卡與葛萊美獎得主、全球頂尖科技企業執行長與各國領袖。

王力宏獲邀擔任正式演講嘉賓，也成為首位登上該峰會舞台的華語歌手。其他已公布講者還包括奧斯卡得主Lupita Nyong’o，以及有「全球最美女總理」之稱的芬蘭前總理Sanna Marin等重量級人物。

王力宏將在峰會中分享他對華語流行音樂國際化發展的觀察與展望，並探討如何與更多國際藝人、音樂平台及科技企業展開合作，創造互利共贏的機會，進一步推動華語音樂走向世界。

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