自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王力宏狂吸7億破紀錄 「超S級歌手」曝光超多天王天后

王力宏舉辦「最好的地方II」世界巡演。（西東音樂提供）王力宏舉辦「最好的地方II」世界巡演。（西東音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大咖天王王力宏舉辦「最好的地方II」世界巡演，上週末在中國杭州一連三天開唱，累計吸引15萬名觀眾朝聖，單站票房突破7億元台幣，不僅刷新個人生涯紀錄，更正式躋身華語樂壇體育場級巡演天王之列。

王力宏的父母也特地現身杭州站力挺兒子，看著愛子站上生涯新高峰，全程坐在台下欣賞演出，神情滿是驕傲，溫馨畫面令人動容。業界人士分析，以目前的票房號召力與市場規模來看，王力宏已與周杰倫、林俊傑、鄧紫棋等少數華語巨星並列超S級歌手，成為當今最具票房影響力的華語歌手之一。

王力宏演唱會結合機器人共舞。（西東音樂提供）王力宏演唱會結合機器人共舞。（西東音樂提供）

王力宏也攜手比亞迪（BYD）旗下「浩瀚電池」技術，打造全球首場大型混合太陽能體育場演唱會，將綠能概念與大型娛樂演出結合，引發外界高度關注。除了綠能科技掀起話題，演唱會現場他也與10台機器人同台共舞，機器人整齊劃一的動作搭配舞台燈光與音樂節奏，震撼畫面迅速在社群平台瘋傳。

王力宏開唱創生涯高峰。（西東音樂提供）王力宏開唱創生涯高峰。（西東音樂提供）

結束杭州演出，王力宏今天已啟程前往瑞典，受邀出席由Spotify創辦人丹尼爾．艾克（Daniel Ek）創立的國際頂級思想峰會「Brilliant Minds」。Brilliant Minds被譽為全球最具影響力的跨界論壇之一，歷年講者陣容星光熠熠，包括美國前總統歐巴馬、NFL傳奇球星Tom Brady、歌手John Legend，以及多位奧斯卡與葛萊美獎得主、全球頂尖科技企業執行長與各國領袖。

王力宏獲邀擔任正式演講嘉賓，也成為首位登上該峰會舞台的華語歌手。其他已公布講者還包括奧斯卡得主Lupita Nyong’o，以及有「全球最美女總理」之稱的芬蘭前總理Sanna Marin等重量級人物。

王力宏將在峰會中分享他對華語流行音樂國際化發展的觀察與展望，並探討如何與更多國際藝人、音樂平台及科技企業展開合作，創造互利共贏的機會，進一步推動華語音樂走向世界。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中