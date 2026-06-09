前港姐吳文忻乳癌復發苦撐3年 最後露面畫面令人鼻酸

前港姐吳文忻的家人朋友今日宣布她的死訊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，今（9）家人與好友分別在臉書、IG公布病逝消息，享年51歲。吳文忻生活歷經起伏，人生當中曾大起大落，如今睡夢中安詳離世，徒留唏噓。

吳文忻當年參選港姐奪下季軍，她在TVB僅短短3年就離開，自嘲拍過許多「爛片」的她，曾笑說這些電影自己不會再看。她曾經與黎明、張柏芝合作電影《情迷大話王》，她每次回憶起這段經歷，都會稱讚張柏芝演技好、黎明人很親切。而且當年劇組遠赴尼泊爾拍外景，大家都賭場玩，她輸到只剩幾個籌碼，黎明就很義氣地說要幫她押注，意外的逆轉勝而且還翻本，讓她笑說：黎明真的是賭神。

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前港姐吳文忻一度病重，抽出大量鮮血。（翻攝自IG／微博）

作風大膽的吳文忻還曾經因為被命理師蘇民峰說她的鼻形剋夫，直接接下整形診所代言，一口氣做了削骨整鼻、去斑、溶脂、豐唇、豐額等手術，成為香港第一個整容明星代言人。2011年吳文忻與「南丫島王子」陳劍陵結婚，之後淡出螢幕，生了兩個女兒，住在豪宅，日子過得十分愜意。

吳文忻病中作樂，稱自己身上的尿袋是限量包。（翻攝自IG）

2022年吳文忻發現自己罹患乳癌，雖然立即切除腫瘤治療，但隔2年後復發，這時她才對外曝光病情，還被發現搬出豪宅、變賣家具，就連名牌包、名牌錶、出嫁時的金飾全都變賣換成現金。她當時說自己每次搬家都會把東西賣掉，還強調虛榮的東西不重要，之後才說出實話，原來是自己的積蓄短短兩年被騙光。

2025年她與老公離婚，但拒絕外界協助，還說自己不習慣手心向上，如果保險無法支應私人醫院，就去排公家的囉。敏感時刻辦離婚，外界一度傳得難聽，稱她是罹癌被拋棄。吳文忻特別出面解釋，癌症復發前，兩人感情已經出現裂痕，問題絕非一日之寒，強調前夫雖然未必是個好伴侶，「但一定是個好爸爸」，兩人和平分開，再見仍是朋友，一對女兒也都跟著前夫生活。本來不願多說，則是考慮到對方並非公眾人物。

吳文忻二度罹癌，仍積極面對。（翻攝自IG）

今年3月吳文忻病情轉重，胸口前的流膿發臭，自稱「只剩下1/4條命」，她也曾情緒崩潰、放聲痛哭，之後再站起來為自己打氣。4月更抱病去觀看草蜢演唱會，蔡一傑走下台給她溫暖擁抱，成為最後一次公開露面。

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