萬老師發聲 郭昱晴追《鐵拳教育》有感 直言校園成戰場

曾經在《麻辣鮮師》飾演「萬老師」的立委郭昱晴也看了《鐵拳教育》，並發表自己的看法。（資料照，記者塗建榮攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》近期掀起熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、師生衝突，以及政治人物家庭捲入校園爭議等情節，引發許多台灣觀眾共鳴。曾在經典校園劇《麻辣鮮師》中飾演「萬老師」、現任立委郭昱晴，也分享自己追劇後的感想，直言劇中的校園簡直就像戰場。

身兼立法院教育及文化委員會委員的郭昱晴表示，自己近期看了幾集《鐵拳教育》，雖然劇中部分校園衝突情節帶有戲劇化呈現，但她認為相關問題在教育現場其實真實存在。

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韓劇《鐵拳教育》在台灣引起熱烈討論。（翻攝自X）

郭昱晴指出，劇中所描繪的校園霸凌與衝突事件，讓她看見親師生三方都深受傷害，彼此之間更陷入信任危機。她坦言，當教育現場失去信任與理解時，校園就如同戰場一般，每個人都遍體鱗傷。

對於如何改善現況？郭昱晴強調「霸凌零容忍，完善保護機制」是最重要的課題。她認為應建立更即時、安全且完善的通報與輔導系統，讓受到傷害的學生能夠獲得協助，也能及時導正偏差行為，避免問題持續惡化。

郭昱晴看了《鐵拳教育》指出，雖有戲劇誇張成分，但在教育現場卻真實存在。（資料照，記者黃美珠攝）

此外，郭昱晴也提出教育現場應該從對立走向對話。她認為家長、老師與學生應放下防衛心，以「如何共同幫助孩子成長」作為溝通起點，透過理解與合作取代衝突與指責。

在教師權益方面，她則主張兼顧專業與責任，透過制度保障認真投入教育工作的教師，同時建立合理機制處理不適任教師問題，維護教育品質與教師尊嚴。

郭昱晴表示，《鐵拳教育》不只是一部校園題材作品，更是一面反映教育現場現況的鏡子。

◎教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

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