自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

萬老師發聲 郭昱晴追《鐵拳教育》有感 直言校園成戰場

曾經在《麻辣鮮師》飾演「萬老師」的立委郭昱晴也看了《鐵拳教育》，並發表自己的看法。（資料照，記者塗建榮攝）曾經在《麻辣鮮師》飾演「萬老師」的立委郭昱晴也看了《鐵拳教育》，並發表自己的看法。（資料照，記者塗建榮攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》近期掀起熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、師生衝突，以及政治人物家庭捲入校園爭議等情節，引發許多台灣觀眾共鳴。曾在經典校園劇《麻辣鮮師》中飾演「萬老師」、現任立委郭昱晴，也分享自己追劇後的感想，直言劇中的校園簡直就像戰場。

身兼立法院教育及文化委員會委員的郭昱晴表示，自己近期看了幾集《鐵拳教育》，雖然劇中部分校園衝突情節帶有戲劇化呈現，但她認為相關問題在教育現場其實真實存在。

韓劇《鐵拳教育》在台灣引起熱烈討論。（翻攝自X）韓劇《鐵拳教育》在台灣引起熱烈討論。（翻攝自X）

郭昱晴指出，劇中所描繪的校園霸凌與衝突事件，讓她看見親師生三方都深受傷害，彼此之間更陷入信任危機。她坦言，當教育現場失去信任與理解時，校園就如同戰場一般，每個人都遍體鱗傷。

對於如何改善現況？郭昱晴強調「霸凌零容忍，完善保護機制」是最重要的課題。她認為應建立更即時、安全且完善的通報與輔導系統，讓受到傷害的學生能夠獲得協助，也能及時導正偏差行為，避免問題持續惡化。

郭昱晴看了《鐵拳教育》指出，雖有戲劇誇張成分，但在教育現場卻真實存在。（資料照，記者黃美珠攝）郭昱晴看了《鐵拳教育》指出，雖有戲劇誇張成分，但在教育現場卻真實存在。（資料照，記者黃美珠攝）

此外，郭昱晴也提出教育現場應該從對立走向對話。她認為家長、老師與學生應放下防衛心，以「如何共同幫助孩子成長」作為溝通起點，透過理解與合作取代衝突與指責。

在教師權益方面，她則主張兼顧專業與責任，透過制度保障認真投入教育工作的教師，同時建立合理機制處理不適任教師問題，維護教育品質與教師尊嚴。

郭昱晴表示，《鐵拳教育》不只是一部校園題材作品，更是一面反映教育現場現況的鏡子。

◎教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

◎「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中