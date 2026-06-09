自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

回聲樂團相隔12年再出擊 新歌靈感竟來自李奧納多主演電影

回聲樂團將推出新專輯，像是完整的成績單。（回聲社提供）回聲樂團將推出新專輯，像是完整的成績單。（回聲社提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕回聲樂團相隔12年終於要再次推出完整專輯《靈魂的回聲》，首波主打歌《撲向那隻狼》已先數位發行，沒想到歌曲創作靈感竟來自李奧納多狄卡皮歐主演的電影《華爾街之狼》。

主唱吳柏蒼談到：「這是一首從電影《華爾街之狼》所產生靈感的作品，藉由低吟尋找群體失控前的亢奮，邀請大家來跟我們一起喚起心中的野性。」他笑說：「有一次參加小孩的戶外教學，在木柵動物園看到一頭大象在眼前搖擺散步，腦海突然浮現《華爾街之狼》馬修麥康納在帶壞李奧納多的那段低吟，突然豁然開朗直呼：『貪婪、瘋狂、野性，就是這種感覺』！」他還直接找6歲的兒子來測試，結果一聽就會跟著唱，成功完成這首歌的創作。

回聲樂團推出新作，也將舉辦演唱會。（回聲社提供）回聲樂團推出新作，也將舉辦演唱會。（回聲社提供）

《撲向那隻狼》MV由回聲樂團長期合作的導演余陳皓執導，他曾為回聲拍過紀錄片《相遇之後》，也跟團員貝斯手邱個持續合作，在YouTuber界小有成就，還得過走鐘獎最佳紀錄片。

談到新專輯，吳柏蒼說：「相隔12年的新專輯，將會是樂團的完整成績單，也因為這10首歌，讓我們5人能再次聚首，現在就等樂迷跟我們一起見證與寫下歷史一刻。」8月29日回聲樂團將在Legacy Taipei舉辦「靈魂的回聲」專輯首演演唱會，門票今（9日）起在Live Nation Taiwan及拓元售票系統全面開賣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中