回聲樂團相隔12年再出擊 新歌靈感竟來自李奧納多主演電影

回聲樂團將推出新專輯，像是完整的成績單。（回聲社提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕回聲樂團相隔12年終於要再次推出完整專輯《靈魂的回聲》，首波主打歌《撲向那隻狼》已先數位發行，沒想到歌曲創作靈感竟來自李奧納多狄卡皮歐主演的電影《華爾街之狼》。

主唱吳柏蒼談到：「這是一首從電影《華爾街之狼》所產生靈感的作品，藉由低吟尋找群體失控前的亢奮，邀請大家來跟我們一起喚起心中的野性。」他笑說：「有一次參加小孩的戶外教學，在木柵動物園看到一頭大象在眼前搖擺散步，腦海突然浮現《華爾街之狼》馬修麥康納在帶壞李奧納多的那段低吟，突然豁然開朗直呼：『貪婪、瘋狂、野性，就是這種感覺』！」他還直接找6歲的兒子來測試，結果一聽就會跟著唱，成功完成這首歌的創作。

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回聲樂團推出新作，也將舉辦演唱會。（回聲社提供）

《撲向那隻狼》MV由回聲樂團長期合作的導演余陳皓執導，他曾為回聲拍過紀錄片《相遇之後》，也跟團員貝斯手邱個持續合作，在YouTuber界小有成就，還得過走鐘獎最佳紀錄片。

談到新專輯，吳柏蒼說：「相隔12年的新專輯，將會是樂團的完整成績單，也因為這10首歌，讓我們5人能再次聚首，現在就等樂迷跟我們一起見證與寫下歷史一刻。」8月29日回聲樂團將在Legacy Taipei舉辦「靈魂的回聲」專輯首演演唱會，門票今（9日）起在Live Nation Taiwan及拓元售票系統全面開賣。

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