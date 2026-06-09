43歲王嫚萱試管中雙胞胎！首現身鬆口懷女兒 預產期曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕43歲女星王嫚萱（舊名湘瑩）升格人妻後積極投入備孕，日前驚喜曬出超音波照，宣布懷上雙胞胎，興奮直呼「我要當媽媽了！」今（9）日她宣布好消息後首度現身，錄製王思佳主持的PODCAST節目《王室有約》，大方分享艱辛的求子過程。她更在現場加碼爆出大喜訊，驚喜證實腹中的雙胞胎寶寶「都是女兒」，讓她又驚又喜。

43歲女星王嫚萱懷孕後現身錄製節目，透露腹中兩個寶寶是女兒。（記者傅茗渝攝）

回憶起這段得來不易的求子路，王嫚萱在節目中坦言：「我一共取了21顆卵，最後只有兩顆胚胎可以用，沒想到一次就成功，還一次中兩個。」超高成功率讓她至今仍覺得像奇蹟。好姐妹王思佳當時一收到懷孕消息，甚至激動到特地打電話過來瘋狂祝賀。

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目前懷孕滿三個月的王嫚萱，透露其實早在今年3月生命中就迎來了兩位「小房客」入住肚子裡。不過，因為懷孕前期曾出現出血狀況，加上又是高齡懷上雙胞胎，她至今依舊小心翼翼，甚至不敢太早對外活動，目前預產期預計在12月，但也不排除會提前到11月剖腹生產。

王嫚萱挺著3個月孕肚甜笑現身，目前身體狀況「電力滿滿」。（記者傅茗渝攝）

談到孕期的身體變化，王嫚萱笑稱自己目前狀況「電力滿滿」，雖然沒有明顯的孕吐不適，但食量卻徹底大暴走，以前食量小的她，現在連一個小火鍋都能輕鬆完食，尤其特別愛吃甜食，體重也因此直線上升。此外，她也害羞透露自己上圍因此升級了一個罩杯，部分部位的膚色也發生改變，讓她心情難免有些複雜。

由於原本家裡正在進行裝潢，當時根本沒預料到迎來一對雙胞胎，如今從嬰兒房、奶瓶到所有育嬰用品全部都要臨時改準備「雙份」，她也已經開始物色月子中心與保母、外籍看護。幸好演藝圈人緣極佳的她，身邊有不少資源。談到老公，王嫚萱讚另一半非常貼心，時常會摸著她的孕肚和寶寶們溫柔說話。不過她坦承懷孕後因為荷爾蒙影響，性格變得較為敏感、容易躁鬱，經常讓老公說話變得「格外客氣」。

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