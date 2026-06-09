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娛樂 日韓

男粉脫到剩內褲！《WILD WILD》韓星嚇傻 來台再爆胸肌互動秘辛

南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃FAN LIVE再度登台，人氣演員金鎮友與李潤濟今特地快閃來台暖身。（記者王文麟攝）南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃FAN LIVE再度登台，人氣演員金鎮友與李潤濟今特地快閃來台暖身。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃FAN LIVE再度登台，人氣演員金鎮友與李潤濟今（9）特地快閃來台暖身，為7月演出造勢。

兩人坦言，比起熟悉的音樂劇舞台，首次挑戰FAN LIVE其實更緊張。金鎮友表示，過去大家認識的是角色，但這次觀眾看到的將是真正的自己，不只會有唱跳表演，還準備許多互動橋段，希望讓粉絲感受到不同於音樂劇的魅力。

南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃FAN LIVE再度登台，人氣演員金鎮友與李潤濟今特地快閃來台暖身。（記者王文麟攝）南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃FAN LIVE再度登台，人氣演員金鎮友與李潤濟今特地快閃來台暖身。（記者王文麟攝）

李潤濟則笑說，這次最大的挑戰就是沒有角色可以依靠。「以前有劇情、有設定，但現在必須直接展現自己的魅力。」他透露準備過程中甚至發現許多自己從沒注意過的一面，也讓所有演員都相當期待與台灣粉絲見面。

談到最難忘的台灣回憶，李潤濟突然爆出猛料。他回憶過去演出時，曾和粉絲有近距離互動，甚至把對方的手放到自己胸口，沒想到粉絲太過激動，力道大到讓他胸口直接腫起來，誇張經歷讓現場媒體全笑翻。

南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃FAN LIVE再度登台，人氣演員金鎮友與李潤濟今特地快閃來台暖身。（記者王文麟攝）南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃FAN LIVE再度登台，人氣演員金鎮友與李潤濟今特地快閃來台暖身。（記者王文麟攝）

除了台灣粉絲的熱情讓人印象深刻，金鎮友也分享，最容易吸引他們注意的粉絲，往往都是準備了應援牌、名字燈牌或特殊髮箍的人，「有箭頭指著自己的那種，真的很難不看到。」

被問到收過最瘋狂的粉絲禮物時，兩人反而異口同聲表示，最感動的不是昂貴禮物，而是粉絲無微不至的照顧。金鎮友坦言，有時候大家準備得太周到了，甚至會讓他擔心自己是否有好好回應這份愛。

南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃FAN LIVE再度登台，人氣演員金鎮友與李潤濟今特地快閃來台暖身。（記者王文麟攝）南韓18禁音樂劇《WILD WILD》今夏帶著全新企劃FAN LIVE再度登台，人氣演員金鎮友與李潤濟今特地快閃來台暖身。（記者王文麟攝）

說到各地粉絲的瘋狂程度，金鎮友分享一段歐洲巡演趣事。當時演出接近尾聲，往二樓觀眾席一看，竟發現一名男性觀眾只剩內褲站在現場，讓他當場看傻眼。「剛開始明明穿得好好的，謝幕時突然變成那樣！」意外插曲讓全場笑聲不斷。

《WILD WILD》過去以充滿張力的舞台演出吸引大批粉絲朝聖，這次《AFTER HOURS》則主打更貼近真實生活的一面。金鎮友與李潤濟也向台灣粉絲喊話：「帥氣的、可愛的、有趣的樣子都會出現，希望大家一起來創造最美好的回憶！」購票可洽寬宏藝術。

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