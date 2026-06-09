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娛樂 最新消息

《海角七號》隔18年合體！民雄看范逸臣吐心聲 悲悼馬如龍、茂伯

范逸臣（左起）、黃莉、莉芙·烏娃兒、民雄、張本渝和撒基努在新戲飾演一家人。（原文會提供）范逸臣（左起）、黃莉、莉芙·烏娃兒、民雄、張本渝和撒基努在新戲飾演一家人。（原文會提供）

〔記者蕭方綺／新北報導〕范逸臣和民雄過去在創下5.3億國片票房神話的《海角七號》合作過，相隔18年，他們再度在原民台新戲《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》搭檔演舅甥，今開鏡儀式，民雄提到一直有追蹤范逸臣的社群動態，覺得對方完全沒變，兩人偶爾也會相約吃飯，但他不禁唏噓：「已經18年，老大哥都走了，馬如龍走了、茂伯（林宗仁）也走了，還能再聚在一起真的很難得。」

《Maan！把Tafalong搬到台北？！》今舉行開鏡儀式。（原文會提供）《Maan！把Tafalong搬到台北？！》今舉行開鏡儀式。（原文會提供）

另外，張本渝幾近素顏現身，看得出明顯黑了好幾個色號，她笑稱「這完全是宇宙奇妙的安排」，她接演這部戲時，剛好有學弟找她參加龍舟比賽，她便加入了阿美青年龍舟隊，在大家都包緊緊的狀況下，她穿著短袖短褲狂曬了一個月，曬出黝黑膚色。她打趣地說：「我母語講得不好，至少外表要像阿美族。」

不過追問她與遠距離男友的最新婚姻進度時，張本渝則正色搖頭婉拒：「這題不回答，今天記者會。」讓人疑惑。

范逸臣（左）和小薰出席新戲開鏡儀式。（原文會提供）范逸臣（左）和小薰出席新戲開鏡儀式。（原文會提供）

一旁的小薰卻沒曬黑，反倒白到發亮，她無奈表示自己其實很想曬黑，但因為體質關係「會曬成髒髒的、一塊一塊的」，反而對角色不加分，還會增加梳化造型師的困擾。

這次也是小薰與范逸臣的第一次合作，她笑稱對范逸臣的印象還停留在第一張專輯，當眾虧他：「我是聽你的歌長大。」一旁的民雄立刻幽默接話：「我是聽你的歌變老。」

至於小薰與男友鄭人碩交往至今頻頻被關心婚期，她坦言因為兩人行程、戲約已經全部滿檔，今年依舊沒空結婚。不過身為教友的她，月底將會出席好友白家綺、吳東諺的婚宴，去感受一下現場的粉紅泡泡，但她也連忙澄清這並非「結婚見習」，單純是去送上祝福。

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