賭王兒豪砸645萬拍婚紗 何猷君補辦婚禮攝影師來頭超驚人

何猷君（左）超級寵妻花新台幣645萬拍婚紗。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君與中國超模奚夢瑤結婚7年，本月1日在法國補辦世紀婚禮，這場婚禮光是攝影團隊費用就高達新台幣645萬元，相當豪奢，可見何猷君超級寵妻。

擔任何猷君（右）、奚夢瑤婚禮攝影的Jose Villa，號稱「婚禮攝影界的安妮萊博維茨」。（翻攝自IG）

何猷君與奚夢瑤的婚禮攝影，由號稱「婚禮攝影界的安妮萊博維茨」的國際頂尖大師Jose Villa負責。《VOGUE》評選的「全球最奢侈的18場婚禮」其中有4場就是由Jose Villa負責，其中包括西洋天王小賈斯汀與海莉鮑德溫等人。他擅長以膠片進行拍攝，並利用自然光影捕捉新人真實情緒，作風唯美細膩，非常難預約。

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《VOGUE》評選的「全球最奢侈的18場婚禮」其中有4場就是由Jose Villa負責。（翻攝自IG）

何猷君花的645萬元包括攝影師本人酬勞、隨行團隊差旅費、副攝等多項支出，攝影師本人單日報價為5萬至10萬美元間（約新台幣158～316萬元）。

澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君與中國超模奚夢瑤（圖）結婚7年終於補辦婚禮。（翻攝自IG）

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