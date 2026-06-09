震撼提著被斬落的人頭 黃奇斌信念被擊碎全說了

黃奇斌公開提著自己人頭的震撼照片。（大可文武有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃奇斌去年7月推出創作單曲《若無你我欲去佗位》，在各大串流與數位平台也持續發酵，成績亮眼，更一舉入圍第37屆金曲獎「最佳作曲人獎」，他也宣布7月將推出個人專輯《虛華的夢想是一支刀》。

得知入圍金曲消息後，黃奇斌在社群感性表示：「第一次入圍作曲人的獎項，知道的當下熱淚盈眶，做音樂做了十幾年的時光，這一切都得來不易。而這只是大爆炸的開端，讚嘆音樂。」

請繼續往下閱讀...

這張新專輯展現黃奇斌更多元的創作面向，也是他首度全面參與專輯製作，並首次擔任專輯製作人。

黃奇斌入圍本屆金曲獎最佳作曲人。（大可文武有限公司提供）

在單曲《若無你我欲去佗位》推出即將滿1週年之際，黃奇斌宣布將推出台語個人專輯。他在社群公開一張提著自己人頭的照片，並寫下：「不知道這樣的覺悟夠不夠？」甚至將頭像換成半浮出水面、若有所思的人頭照。

而視覺中極具衝擊感的人頭意象，象徵與過去告別，為了再次靠近音樂，他選擇直面那段曾經在人前風光，卻也歷經信念被擊碎、身心承受巨大壓力的過往。被《虛華的夢想是一支刀》斬落的人頭，既是一路走來的印記，也象徵毀滅之後的重生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法