嫁華裔尪神祕職業狂被傳 王思佳開告放話：看誰收到驚喜包

王思佳今（9）日主持Podcast節目《王室有約》，提及老公的職業屢遭外界不實杜撰，證實去年底已正式提告。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人王思佳2016年嫁給美籍華裔老公Joe Ho之後，另一半的真實職業始終神祕，外界傳聞更是眾說紛紜，從保鑣、貿易商到投資人甚至董事長司機都有。王思佳過去都未正面回應。今（9）日她主持PODCAST節目《王室有約》時，表示氣炸不再姑息，證實已經正式提告相關記者，更霸氣狠嗆：「就看誰有收到驚喜包了」。

王思佳坦言，過去可能自己態度不夠凶狠，才會讓不實傳言一再被反覆杜撰，她認為家庭與婚姻本就屬於個人隱私，不該因為她的藝人身分，就連帶讓先生被攤在陽光下任人檢視，直呼賺多少錢、做什麼工作，都是他自己的事。她無奈外界用狹隘想法隨意捕風捉影，在未經求證的情況下亂寫，「說破了嘴也沒用，最後只能交給司法」。

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王思佳重申，正式提告的官司預計在下半年開庭，此舉絕對不是為了炒新聞，身為自媒體經營者的她，更不屑拿訴訟當作話題操作，「不是憑聽信別人的話就能亂寫，若已傷害到我和家人，我一定會捍衛到底。」堅決用法律手段捍衛家庭尊嚴。

王思佳表示只要運氣夠，拚二胎、生雙胞胎也完全不排斥。（記者傅茗渝攝）

被問及外界關心的生育話題時，王思佳的態度則轉為輕鬆，透露目前女兒已經漸漸長大，雖然自己屬於高齡產婦，但對於家庭新成員仍抱持期待與信心，「聽說48歲還能生，如果有那個運氣，雙胞胎也不排斥，重點還是看老天安排。」強調一切不強求、看緣分，交由老天爺來規劃。

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