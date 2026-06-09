富士電視台美女主播創業暴紅 15顆草莓要價近2千元

富士電視台人氣主播永島優美。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本電視台掀起主播出走潮，富士電視台人氣主播永島優美也向晨間新聞《鬧鐘新聞》說再見，去年離開電視台。現在永島優美經營副業，「賣水果」掀起話題。

富士電視台去年共有8位主播離職，日媒《週刊現代》報導，永島優美在入行第3年接任晨間新聞《鬧鐘新聞》首席主播，面對高壓的清晨播報工作，永島優美開始重視健康管理的重要，更養成天天吃水果的習慣。

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現在永島優美經營副業，「賣水果」掀起話題。（翻攝自IG）

永島優美透露，自己在主持節目期間「一次感冒都沒有得過」，開始對水果產生濃厚興趣，更將人生熱情投入水果，實地走訪水果產地、拜訪第一線果農，她下定決心要把日本優秀水果發揚光大。

面對高壓的清晨播報工作，永島優美開始重視健康管理，養成天天吃水果習慣。（翻攝自IG）

永島優美離開主播台後，現在身分是自由主播，同時自創水果品牌，跳脫傳統通路，直接架設線上商店以及開設實體快閃店。永島優美的水果品牌價格不斐，15粒草莓售價6千至1萬日圓（約新台幣1200～1972元）。

永島優美現在身分是自由主播，賣水果則是她的副業。（翻攝自IG）

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