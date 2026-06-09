離婚後愛更甜 布萊德彼特攜小29歲女友現身法網黏踢踢

布萊德彼特（右）與小29歲的珠寶設計師伊內絲德拉蒙在法國網球公開賽場邊放閃。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕62歲好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與安吉莉娜裘莉（Angelina Jolie）歷經多年離婚官司後，終於在2024年正式畫下句點。如今他與小29歲的珠寶設計師女友伊內絲德拉蒙（Ines de Ramon）感情穩定，近日兩人更甜蜜現身法國網球公開賽，高調放閃成為場邊焦點。

當天布萊德彼特與伊內絲並肩坐在觀眾席觀賽，兩人不時交頭接耳、咬耳朵聊天，互動自然又甜蜜，現場洋溢濃濃戀愛氛圍。除了頻頻低頭說悄悄話外，布萊德彼特還被捕捉到貼心替女友擰開飲料瓶蓋，展現十足紳士風度。

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布萊德彼特（右）與現任女友愛得高調。（美聯社）

事實上，布萊德彼特與伊內絲交往至今已超過3年，戀情相當穩定。兩人近年來多次一起現身公開場合，無論是街頭約會、F1賽車活動，或是電影首映會，都毫不避諱大方同框，愛得相當高調。

值得一提的是，兩人此次現身法網，造型似乎也暗藏甜蜜巧思。不僅同樣選擇白色系穿搭，佩戴同品牌腕錶，胸前項鍊也都是以金色細鍊搭配綠色幾何吊飾，宛如情侶配件，低調展現彼此好感情。

布萊德彼特（右）與女友的穿搭其實主題相符，互相呼應。（法新社）

照片曝光後，立刻引發網友熱議，不少人紛紛留言表示：「根本熱戀中的情侶」、「小布看起來狀態超好」、「這對真的越來越有夫妻相」。

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