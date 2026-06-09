傅子純驟逝太突然… 蔡昌憲聯訪紅眼眶 曝深夜看舊照掉淚

三立台灣台全新旅遊行腳節目《世界的形狀》由蔡昌憲（右）與黃迪揚聯手主持，帶領觀眾探索藏在台灣街角巷弄的世界魅力。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立台灣台全新行腳節目《世界的形狀》今（9）日舉辦首映記者會，主打「不出國也能環遊世界」，由蔡昌憲攜手首次挑戰主持棒的金鐘男星黃迪揚，帶領觀眾深入台灣巷弄。更邀請多位長期在台生活的外國導遊，重新解構台灣。然而，原本熱鬧的記者會，聊到日前不幸過世的好友傅子純，蔡昌憲頓時紅了眼眶，面露不捨與哀傷。他坦言消息傳出當天完全不敢相信，甚至深夜看著舊合照默默落淚，至今仍難以接受摯友的離開。

蔡昌憲提及離世好友傅子純，一度眼眶泛紅，難掩悲傷。（記者潘少棠攝）

蔡昌憲透露和傅子純2018年合作金質戲劇《苦力》時結下深厚情誼，「子純哥是一個很照顧身邊每個人的人，真的非常溫暖。」蔡昌憲表示，雖然殺青後因各自忙碌沒有頻繁聯繫，但得知噩耗的當下仍深受巨大衝擊，一時間無法置信，還不斷傳訊息向身邊共同朋友求證。

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蔡昌憲神情凝重地透露，這幾天心情非常低落，深夜整理手機翻到以前拍戲的舊合照，忍不住默默掉下眼淚，「看到那些照片真的很捨不得。」沒想到，這一幕正巧被他年幼的愛女看見。女兒貼心地走過來幫爸爸擦眼淚，並用稚嫩的語氣安慰：「沒事，我保護你。」這番暖心舉動讓蔡昌憲頓時鼻酸，他也溫柔地向女兒解釋掉淚的原因： 「爸爸在拍戲的時候，認識了一個很棒的叔叔，但他現在去當天使了。」

蔡昌憲表示，自己現在只要身體有異狀，就會先詢問老婆並利用AI工具查詢，他也分享自從有了小孩後，每兩年就會固定做一次全身健康檢查，「讓報告來跟我們說可以好好的生活著。」他感觸極深地呼籲大家，平常「就是都要做健康檢查」；一旁的搭檔黃迪揚也連忙點頭認同，表示自己近年也建立了固定的運動與健檢習慣。

蔡昌憲（右）、黃迪揚新節目《世界的形狀》邀請來自韓國、日本、奧地利、美國、英國、西班牙等地的外籍藝人擔任導遊。（記者潘少棠攝）

而兩人這回合作，黃迪揚自嘲是蔡昌憲旁邊的「寄生蟲」，笑稱錄影期間全靠對方帶領。黃迪揚坦言自己個性較悶、慢熟，過去更習慣當有劇本的演員，「綜藝節目燈一亮，就要讓大家開心，對我來說真的太困難了。」蔡昌憲則大力讚賞黃迪揚非常聰明，很快就找到發揮的優勢。

《世界的形狀》首季陣容強大，邀請來自韓國、日本、奧地利、美國、英國、西班牙等地的外籍藝人擔任導遊。記者會上，8位外國導遊特地現身力挺。其中，來自斯洛伐克的柯子培，曾擔任過好萊塢英雄電影「美國隊長」的替身演員，精彩人生經歷讓現場驚呼連連；而他留在台灣十多年的原因，竟然是因為一隻流浪貓，令人深受感動。

蔡昌憲、黃迪揚與韓籍導遊南珉貞的互動充滿趣味。（三立提供）

節目更搶先曝光精采片段，超人氣韓籍啦啦隊女神南珉貞帶領兩人走訪台南。蔡昌憲在古色古香的延平郡王祠挑戰穿韓服、用韓文吟詩向夢中情人告白，搞笑形容自己：「跟韓國導遊一起走在延平郡王祠，感覺很像在景福宮韓劇的男女主角。」不料，因為中文還在「聽得懂又好像沒完全懂」階段的南珉貞，當下只能頻頻點頭回應「嗯嗯嗯」，讓蔡昌憲哭笑不得直呼：「我到現在還是不知道她到底覺得好還是不好！」

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