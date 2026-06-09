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娛樂 最新消息

傅子純驟逝留悲痛嬌妻！高欣欣淚送最後一面...曝遺孀現況惹鼻酸

高欣欣（右）和傅子純情同姊弟。（翻攝自臉書）高欣欣（右）和傅子純情同姊弟。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視男星傅子純7日因急性血癌（白血病）病逝，享年46歲，突如其來的噩耗震驚演藝圈。與他合作《娘家》，戲裡戲外情同姐弟，高欣欣是第一位趕到醫院的藝人，回憶見到傅子純最後一面的情景，仍難掩悲痛，甚至忍不住對著他喊：「你在搞什麼東西呀！」

高欣欣趕到醫院時，傅子純已經離世，護理人員在ICU病房替他整理好儀容後，才讓親友入內送別，「看到他的面容，就像睡著一樣，很平靜、很安詳。」然而眼前畫面卻讓她更加難以接受，感嘆傅子純年紀輕輕就離開大家。

她坦言當下忍不住對著傅子純埋怨：「在搞什麼東西呀！」但心裡也明白好友真的累了，因此轉念告訴他：「好好休息吧，所有的一切都不用擔心，有姐姐在，會幫忙的。」一句承諾，道盡兩人深厚情誼。

傅子純驟逝後，留下悲痛萬分的妻子，高欣欣也和一群好友陪伴在傅太太身邊，共同度過最艱難的時刻。她透露，目前傅太太的情況已逐漸穩定，「有開始少許進食」，但親友們至今仍難以接受這個事實。

高欣欣感傷表示，大家至今都還處於錯愕之中，但眼前仍有許多後續事宜必須處理，「我們都會幫忙。」希望陪伴傅子純家人一起走過這段最艱難的日子，也替摯友完成未竟的牽掛。

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