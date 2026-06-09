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娛樂 最新消息

雲端發票中4000元？ 劉亮佐險上當怒：祝願死光光

劉亮佐氣呼呼地希望詐騙集團死光光。（資料照，記者陳奕全攝）劉亮佐氣呼呼地希望詐騙集團死光光。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人劉亮佐近日在社群平台發文怒揭詐騙新招，分享自己收到一封疑似詐騙電子郵件，內容聲稱他的雲端發票中獎4000元。所幸他及時提高警覺、冷靜查證，才沒有落入陷阱。除了提醒民眾提高警覺外，他更氣憤痛斥：「祝願詐騙集團死光光！」

劉亮佐透露，日前收到一封電子郵件，通知他雲端發票中了4000元獎金。看到中獎消息的當下，他一度相當興奮，以為自己終於迎來意外之財。

不過開心情緒過後，劉亮佐很快恢復理智，開始覺得事情有些不對勁。他自嘲表示：「我原本超開心，後來冷靜下來想，我不可能中獎啊！」

劉亮佐發文痛斥詐騙集團手段。（資料照，記者陳奕全攝）劉亮佐發文痛斥詐騙集團手段。（資料照，記者陳奕全攝）

抱持懷疑態度的他立刻著手查證，結果發現自己根本沒有在郵件提及的平台消費過，更別說開立發票。種種疑點讓他驚覺，這其實是詐騙集團慣用的誘騙手法。

劉亮佐隨後將經歷分享至社群平台，提醒大家千萬不要因為看到中獎通知就失去戒心。他特別強調：「請大家務必、務必、務必小心！」

對於自己差點被騙，劉亮佐也不忘幽默自嘲，坦言早已認命自己沒有偏財運，不過提到猖獗的詐騙手法，仍讓他氣憤難平，罕見動怒詛咒詐騙集團死光光！

劉亮佐在社群分享自己差點遭詐騙的經歷。（翻攝自臉書）劉亮佐在社群分享自己差點遭詐騙的經歷。（翻攝自臉書）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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