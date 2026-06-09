胡瓜67歲生日收到2千萬驚喜大禮 神秘金主身份曝光了

胡瓜與小禎有望同台高歌。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由綜藝天王胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於9月26、27日前進台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定場，兩天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸演出。剛歡度67歲生日的胡瓜今天與康康、翁立友、賴慧如、曾心梅等藝人出席記者會，他的愛女小禎也將加入主持陣容，父女有望同台高歌。

「鑽石舞台之夜」去年2月自北流起跑，今年9月的中秋團圓限定場已是鑽石公益列車第4站，並將以華山基金會作為受贈單位。主辦單位表示，華山基金會也是去年首站演出的受贈單位之一，由於能讓長輩們歡笑、快樂，一直是胡瓜持續投入公益演出的重要動力，因此希望再次將愛心送給長輩們。

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胡瓜前幾天歡慶67歲生日。（記者陳奕全攝）

胡瓜前幾天歡慶67歲生日，收到人生的第一台法拉利當禮物。當時開箱夢幻車款時，他難掩興奮地說：「我67歲終於擁有一匹馬了。」

其實這輛法拉利是小禎與親友合送的名貴跑車，小禎今天受訪笑說：「沒關係，反正以後他的都是我的。」在旁的蔡秋鳳聽了相當羨慕，笑稱這輛車價值約2千多萬元，可惜自己沒生孩子，誇讚小禎真的好孝順。

「鑽石舞台之夜」來到第4站，此次邀請女兒入列。（記者陳奕全攝）

「鑽石舞台之夜」來到第4站，為何此次才邀請女兒入列？胡瓜表示：「舞台上的表演跟電視主持不一樣，小禎擅長電視、Podcast主持，可是舞台主持她還沒有歷練過，所以前面幾場她都有來觀摩，我告訴她舞台主持會比較難，因為十八般武藝都要會，要能演、能唱、能跳，她看了幾場之後，告訴我她準備好了。」

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