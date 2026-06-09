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娛樂 電影

韓瑜古裝美到窒息！新戲接檔《豆腐媽媽》 狂吸90萬人緊盯

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓瑜、白家綺等人主演的《阿松與阿暖》昨晚接在《豆腐媽媽》後播出首集，平均收視高達2.74，最高收視更衝上3.60，超過90萬名觀眾收看，為新戲開出亮眼紅盤，韓瑜的古裝造型更掀起話題。許多網友大讚「韓瑜穿古裝真的好美」、「根本像從古代走出來的人」。

韓瑜在《阿松與阿暖》劇中古裝造型驚艷觀眾。（民視提供）韓瑜在《阿松與阿暖》劇中古裝造型驚艷觀眾。（民視提供）

面對首播開出如此亮眼的成績單，主要演員們也難掩興奮與感動。男主角柯叔元開心表示：「俗話說好的開始是成功的一半，非常謝謝觀眾朋友的支持，我們還要繼續努力！也很謝謝之前收看《豆腐媽媽》的觀眾朋友們，願意愛屋及烏，繼續支持我們的《阿松與阿暖》。」

韓瑜則興奮表示：「真的很開心啊！這對我們來說是一個非常好的開始，後面的劇情絕對會越來越精彩，請大家一定要持續收看！」

白家綺（中）全家人一起看《阿松與阿暖》。（民視提供）白家綺（中）全家人一起看《阿松與阿暖》。（民視提供）

劇中飾演阿芬的白家綺透露，昨天晚上八點一到，全家人便守在電視機前，從《豆腐媽媽》一路看到《阿松與阿暖》，期間還收到許多親友傳來訊息，告訴她大家也正在收看，讓她感到相當窩心與感動。

白家綺表示：「《豆腐媽媽》彩蛋連連，《阿松與阿暖》溫馨又有趣，兩部作品都充滿大家的心血與努力。看到大家的留言和回饋，真的讓我們更有動力繼續前進。」她也特別感謝所有幕前幕後工作人員的付出，「因為有大家同心協力，才能把這麼美好的故事呈現在螢幕前。接下來的劇情只會越來越精彩，希望大家繼續陪著我們一起笑、一起感動。」

柯叔元（左）和韓瑜在《阿松與阿暖》是跨越時空的師徒情誼。（民視提供）柯叔元（左）和韓瑜在《阿松與阿暖》是跨越時空的師徒情誼。（民視提供）

隨著首集揭開序幕，今晚播出的第二集也將迎來重大轉折。面對家人反對阿松收阿暖為徒，阿松始終不願放棄。然而，他卻意外發現阿暖竟企圖破壞王船，震驚之餘展開追問，這才得知阿暖竟是從大明朝穿越而來。阿暖一心想回到自己的時代，而渴望奪下「傳心獎」證明自己的阿松，也因此與阿暖達成協議，決定攜手打造一艘前所未見的明代王船參賽，希望藉此奪得傳心獎，同時幫助阿暖返回大明。

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