自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

喊了多年「阿母」成永別 女星曝傅子純暖舉：親生兒女也做不到

鍾佳蓁（右）說傅子純無論戲裡、戲外都喊她「阿母」。（翻攝自臉書）鍾佳蓁（右）說傅子純無論戲裡、戲外都喊她「阿母」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔演員傅子純日前因急性血癌驟逝，消息曝光後，演藝圈好友都難以置信。資深女星鍾佳蓁今（9）凌晨也分享傅子純生前和她擁抱的照片，更透露傅子純總是喊她「阿母」，更感嘆傅子純非常貼心，經常幫她按摩，悲痛說：「連自己真正的親生兒女也未必做得到」。

男星傅子純因急性血癌過世，享年46歲。（資料照，記者陳奕全攝）男星傅子純因急性血癌過世，享年46歲。（資料照，記者陳奕全攝）

鍾佳蓁說：「阿母！子純總是這樣稱呼我，戲裡、戲外他都一樣」，經常聚餐吃飯聊天的他們，感情相當好，聽聞傅子純過世噩耗，鍾佳蓁心痛如絞，無法呼吸。雖然每個人都會面臨死亡課題，鍾佳蓁痛心喊：但是，不是現在啊，兒子。

傅子純非常貼心，總是會先考慮到他人感受。（資料照，記者胡舜翔攝）傅子純非常貼心，總是會先考慮到他人感受。（資料照，記者胡舜翔攝）

每逢過年路特別節目的時候，鍾佳蓁因為久站，貼心的傅子純就會幫她按摩腳底，順便脫下她的高跟鞋，讓腫脹的腳得以休息。這種貼心的舉動，連鍾佳蓁的親生兒女也未必做得到，然而，傅子純卻默默地幫他的「阿母」紓解疲勞與疼痛。想到這裡，鍾佳蓁忍不住說：「太多太多的話，說不盡、道不完。永遠愛你，子純」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中