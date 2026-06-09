震撼彈！鄭敬淏、秀英14年情斷 「差一步結婚」終究沒等到

鄭敬淏（左）、秀英證實分手，結束14年愛情長跑。（翻攝自體育京鄉）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓演藝圈再傳分手震撼彈！被封為演藝圈「模範情侶」的鄭敬淏與少女時代秀英，正式結束長達14年的戀愛關係。雙方經紀公司今（9）證實分手消息，表示兩人已從戀人回到同事與朋友身分，讓不少一路看著他們愛情長跑的粉絲感到震驚。

兩人自2012年交往、2014年公開認愛以來，一直是圈內最穩定的情侶代表。不僅多次在訪談中甜蜜提及對方，還會公開替彼此作品宣傳打氣。由於感情穩定，外界多年來都認為兩人只是「等時間到就結婚」，沒想到最後等來的卻是分手消息。

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韓媒報導，近年鄭敬淏戲劇邀約不斷，持續投入新作品拍攝；秀英則同時活躍於韓國與日本市場，行程滿檔。雙方長時間聚少離多，見面機會越來越少，最終經過深思熟慮後決定結束戀人關係。消息曝光後，也有網友發現兩人社群平台已沒有互相關注，進一步引發熱議。

事實上，這段戀情曾被不少粉絲視為「韓娛最有希望修成正果的一對」。14年來幾乎零緋聞、零負面消息，甚至連吵架傳聞都鮮少出現，如今突然宣布分手，讓許多網友直呼：「比自己失戀還難過」、「真的不敢相信」、「原本以為喜帖快來了」。

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