交往14年 鄭敬淏、秀英驚傳互退追蹤 網崩潰：不相信愛情了

愛情長跑14年的鄭敬淏（左）與「少女時代」成員秀英驚爆分手。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓演員鄭敬淏與女團「少女時代」成員秀英愛情長跑14年，如今卻傳出疑似分手消息。這對銀色情侶一直都被外界相當看好，今（9）傳出感情亮紅燈，讓不少人喊：再也不相信愛情了。

42歲的鄭敬淏和36歲的秀英交往14年，昨網友發現鄭敬淏的IG已經取消追蹤秀英；秀英也在今天取消追蹤鄭敬淏，讓人感覺事態不尋常，外界猜測兩人可能分手。

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鄭敬淏昨日IG已經取消追蹤秀英。（翻攝自IG）

鄭敬淏和秀英都畢業於中央大學戲劇電影學系，2012年兩人因在同一教會認識並開始交往，2014年被媒體拍到約會後，大方認愛。原本有結婚念頭的兩人，2024年還一同到澳洲雪梨旅遊，等紅綠燈時更甜蜜蜜的互相幫對方拍照。去年5月鄭敬淏上YouTube節目時，說出：「是崔秀英拉住了我，如果沒有她，我覺得自己可能無法當個好演員，成績也會令人失望」。這番深情告白讓許多人高喊閃瞎眼，12月鄭敬淏更現身秀英隊友孝淵的節目，談到秀英的時候態度相當自然，儼然仍在熱戀中。

如今兩人互相取消追蹤，外界猜測分手，但兩人至人仍未承認此事。

少女時代成員秀英今天也取消追蹤鄭敬淏。（資料照，記者王文麟攝）

秀英和鄭敬淏是外界關注的銀色情侶。（資料照，記者王文麟攝）

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