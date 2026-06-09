袁惟仁愛女慶21歲生日 第三個願望難度太高有洋蔥

〔記者陳慧玲／台北報導〕已故音樂人、評審「小胖老師」袁惟仁，生前和前妻陸元琪育有一對兒女袁義和袁融，兄妹倆都很懂事，減輕陸元琪很多負擔，昨（8日）慶祝袁融21歲生日，陸元琪也透露女兒心中的第三個生日願望，網友直呼「有洋蔥」。

袁融慶祝21歲生日。（翻攝自IG）

陸元琪分享女兒袁融的慶生影片，許下第一個生日願望時，袁融說：「大家都健康！」第二個願望她則說：「我賺很多錢。」雖然通常壽星的第三個願望要藏在心裡，不過陸元琪還是透露女兒的第三個願望：「把拔（爸爸）復活！」想當然，這個願望難度太高，根本不可能實現，但看得出袁惟仁女兒對他離世至今難以承受。

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袁惟仁愛女袁融的生日願望有洋蔥。（翻攝自IG）

袁惟仁今年2月2日在老家台東病逝，3月10日則在台北舉辦告別式，火化後長眠於新北市金山區的蓬萊陵園，昨天陸元琪提到女兒這幾個月的改變，她說：「生日快樂，今年妳的笑容少了很多，心情低了不少，有天我問妳：有沒有覺得這幾個月妳的長相變了好多？妳說：有，就這幾個月，變了好多。」看來父親的離世似乎影響她很大。

陸元琪又告訴女兒：「親愛的寶貝，這就是人生的經歷帶給我們的改變，一些道別會讓我們的內心沉下去，一些遺憾會讓我們卡在心裡，思念會吞沒整個夜晚，胸口悶悶，讓妳面相變了，就連眼神都少了那些我以為將妳保護的好好就不會減少的光，沒關係，沒事的，就是長大了，所有的事都不會再像小時候…大哭一場就過去了。」她希望女兒還是可以盡情享受僅此一次的青春。

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