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5.6億財產全沒了！好萊塢女星遭腦血管疾病重擊 家人離開獨撐漫長復健

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾擁有全球知名度、龐大財富與幸福家庭的一名好萊塢女星，卻因突如其來的腦血管疾病導致人生急轉直下。《體育朝鮮》引述南韓SBS節目《三個視角》近日分享的這起案例，指出該好萊塢女星不僅損失高達260億韓元（約5.6億元台幣）財產，還在漫長復健期間獨自面對人生低谷，連家人也離開身邊，令人不勝唏噓。

韓國SBS節目《三個視角》邀請科學作家、醫師及韓醫學博士探討腦血管健康議題，並分享一名好萊塢女星因腦血管疾病導致人生劇變的案例。（翻攝自《體育朝鮮》）韓國SBS節目《三個視角》邀請科學作家、醫師及韓醫學博士探討腦血管健康議題，並分享一名好萊塢女星因腦血管疾病導致人生劇變的案例。（翻攝自《體育朝鮮》）

《三個視角》邀請科學作家郭在植、內科醫師韓成民及韓醫學博士張東民等人探討腦血管健康，節目提到這名曾擁有世界級名聲與財富的好萊塢女星，在罹患腦血管疾病後遭遇重大財產損失與家庭變故，並獨自熬過漫長復健歲月，不過節目並未公開該女星的真實身分，也未進一步說明260億韓元財產流失的具體原因。

內科醫師韓成民指出，大腦雖消耗人體約20%的能量，卻無法自行儲存能量，必須仰賴血液持續供應氧氣與養分，直徑約1公釐的腦血管可能在短短數秒內堵塞，而腦血管每阻塞1分鐘，就可能造成約190萬個腦細胞受損，且一旦死亡便難以恢復，他也提醒女性進入更年期後，雌激素分泌減少，保護血管的作用下降，因此中年後更應積極管理腦血管健康。

節目中，韓醫學博士張東民也分享自身經歷，透露曾因體重與血壓失控，在洗臉低頭時突然大量流鼻血，差點引發腦出血，讓他驚覺健康亮起紅燈，藉此呼籲民眾平時應重視血壓控制、維持理想體重，並均衡攝取Omega-3及Omega-6脂肪酸，以降低腦血管疾病風險。節目也藉由這名好萊塢女星的案例提醒大眾，即使自認健康，也可能面臨毫無預警的腦中風或猝死危機。

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