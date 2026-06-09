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娛樂 最新消息

35歲放棄銀行高薪！男歌手轉行 卻因「一場意外」面臨停擺

〔記者張釔泠／台北報導〕澳洲籍華裔歌手CHAI CHANG張鶴曦推出全新單曲《這一秒》。19歲赴澳洲墨爾本留學的他，畢業後曾任職銀行與教育業，2025年，他在三十五歲的年紀重新出發，毅然轉行投入歌唱，也曾擔任模特兒、參與影劇與廣告拍攝。

張鶴曦新歌唱出「活在當下」人生體悟。（張鶴曦工作室 Chai Chang Studio 提供）張鶴曦新歌唱出「活在當下」人生體悟。（張鶴曦工作室 Chai Chang Studio 提供）

張鶴曦去年因腰傷陷入人生低潮，一度連走路、坐著都感到疼痛，長達2個多月幾乎無法自由行動的日子，也讓他重新思考工作、夢想與生活的平衡，這樣的人生體悟，也與《這一秒》所傳達的「活在當下」理念產生共鳴。

歌曲中反覆提及的「以後再說」、「下次見」，其實來自他的人生經驗。他分享，去年發行首支華語單曲《命運曙光》時，曾有單位邀請他演出，他認為準備還不夠充分而婉拒。事後對自己的選擇有些失望：「當時覺得以後還有機會，但後來發現機會不會一直等人，未來其實誰都無法預測。」

張鶴曦新歌唱出「活在當下」人生體悟。（張鶴曦工作室 Chai Chang Studio 提供）張鶴曦新歌唱出「活在當下」人生體悟。（張鶴曦工作室 Chai Chang Studio 提供）

2025年，他因長期姿勢不良，加上健身時施力錯誤導致腰部受傷，疼痛程度遠超乎想像。「不要說跳舞，連走路、坐著都是疼痛的，那個狀態維持了2個多月，每週接受物理治療及靠著吃止痛藥，身體才慢慢恢復。」幾乎動彈不得的身體狀況，讓他的生活與工作節奏瞬間停擺。

張鶴曦坦言，那段時間人生彷彿被按下暫停鍵，原本習慣把未來規劃得鉅細靡遺的他，第一次真正意識到，人生並非所有事情都能照著計畫前進。「我在想，與其不斷焦慮未來，不如好好感受當下。」

張鶴曦新歌唱出「活在當下」人生體悟。（張鶴曦工作室 Chai Chang Studio 提供）張鶴曦新歌唱出「活在當下」人生體悟。（張鶴曦工作室 Chai Chang Studio 提供）

張鶴曦親自參與MV劇情發想與整體規劃。舞蹈也成為本次MV的一大挑戰，拍攝前張鶴曦人在澳洲，舞蹈老師則在台灣，大部分課程都必須透過線上方式進行，「舞蹈室空間有限，在『鏡像』或『背對』視角的練習真的很困難！」某次排練時，作為道具使用的麥架底座突然脫落飛出，直接砸碎舞蹈教室裡的鏡子，讓現場所有人都嚇了一跳，所幸最終無人受傷。

談到未來規劃，張鶴曦也不諱言，自己始終以唱跳歌手為目標，希望未來有機會挑戰更多不同風格的舞曲與舞台表演，甚至嘗試K-POP男團或百老匯音樂劇式的舞蹈風格，一步步朝理想中的舞台前進。

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