雅各艾洛迪接獲神祕訊號！雷利史考特《寂地》揭末日世界最後希望

雅各艾洛迪在新片《寂地》踏上未知且充滿危險的旅程。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《神鬼戰士》、《絕地救援》名導雷利史考特執導的全新末日驚悚鉅作《寂地》，今（9）日公開最新預告與官方海報。影片以一句「生存依靠本能，而人性是一種選擇」揭開故事序幕，在文明崩毀後的荒蕪世界中，一段突如其來的神祕無線電訊號，意外點燃了人們對希望的最後想像。

《寂地》改編自美國作家彼得海勒廣受好評的同名暢銷小說，由近年聲勢持續攀升的新生代男星雅各艾洛迪領銜主演，並集結奧斯卡提名演員喬許布洛林、瑪格麗特庫利、奧斯卡獎得主艾莉森珍妮，以及蓋皮爾斯等實力派演員同台演出，卡司陣容堅強。

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《寂地》曝光最新預告與官方海報。（二十世紀影業提供）

故事描述一場毀滅性災難重創人類文明後，年輕飛行員希格（雅各艾洛迪飾）與擁有軍事背景的生存專家班格利（喬許布洛林飾）共同守護著一處與世隔絕的家園，在危機四伏的末日環境中艱難求生。然而，當希格意外接收到一段來自遠方的神祕無線電訊號後，他開始相信世界某個角落仍存在著善良與希望。為了尋找答案，他決定離開熟悉的安全地帶，踏上一段未知且充滿危險的旅程。

最新預告中不僅展現荒涼壯闊的末日景觀，也透露角色之間複雜的情感連結與生存考驗。面對資源匱乏、危機環伺的世界，人們究竟該如何守住內心最後的人性，也成為電影最重要的命題。結合末日求生、懸疑冒險與人性反思等元素，電影在雷利史考特擅長的宏大影像風格下，打造出一場關於希望、孤獨與救贖的震撼旅程。《寂地》將於8月27日在台上映。

《寂地》最新預告：

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