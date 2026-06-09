傅子純血癌病逝！「初戀情人」賴慧如露面淚崩 心碎曝遺孀現況

〔記者陽昕翰／台北報導〕八點檔男星傅子純前天因急性血癌病逝，享年46歲，消息震驚演藝圈。賴慧如當年拍攝八點檔《多情城市》時曾與傅子純飾演情侶，多年來也維持深厚交情。她今天出席「鑽石舞台」演唱會記者會受訪，談及好友離世難掩悲傷情緒淚崩。

賴慧如受訪難掩悲痛落淚。（記者陳奕全攝）

賴慧如表示，當天開車從台中返回台北途中，突然看到傅子純過世的新聞，第一時間還以為是假消息，「看到新聞沒有辦法接受，以為是假消息，現在網路上很多藝人過世的假新聞。」她立刻將車停靠路邊查證，確認消息屬實後情緒潰堤，在休息站哭了好一陣子。

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賴慧如難過地說，前陣子才和傅子純約好要到他位於淡水的新家作客，沒想到竟成永別。這幾天賴慧如也持續關心家屬狀況。她表示：「有關心大嫂，有空都去陪陪她，我們這些人都很熟，每天都會聯繫確認狀況。」

賴慧如悲悼傅子純。（翻攝自臉書）

賴慧如回憶過往與傅子純的相處點滴，對方總是主動分享拍戲經驗、照顧後輩，提到傅子純一直很自律，為了工作維持最佳狀態，「他一直都很健康，拍戲時，更相當自律，連宵夜也不吃，所以大家真的都沒有發現任何異狀，聽到消息時完全無法接受。」這幾天她也將找時間到傅子純的靈堂致意。

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