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娛樂 最新消息

台語歌后李竺芯獻聲金曲37 人氣男團Ozone首任遞獎大使

〔記者傅茗渝／台北報導〕《第37屆金曲獎頒獎典禮》將於6月27日在台北小巨蛋隆重登場，先前公布的主持人與表演嘉賓陣容，在網路上掀起熱烈討論，今年入圍VCR特別邀請曾於去年榮獲金曲獎肯定的黃子軒、戴曉君Sauljaljui、呂士軒及李竺芯獻聲配音，廣告主持人則由主持新星木木擔綱，為典禮再添亮點。

Ozone首任遞獎大使。（台視提供）Ozone首任遞獎大使。（台視提供）

除了精彩的配音與主持陣容，為邀請更多音樂人參與金曲盛事，本屆遞獎大使更是打破過往慣例，特別邀請人氣指標男團Ozone擔綱遞獎大使，守護象徵音樂人最高榮耀的金曲獎座，Ozone表示：「今年金曲獎首度有傳遞獎座的重責大任，Ozone非常榮幸成為第一任的大使；我們秉持著『音樂人的榮耀、Ozone來守護』的心情，和所有優秀的音樂人共度一個感動的夜晚，也祝福每一位入圍者。」Ozone在出道短短半年便挑戰北流、並在出道不到2年即強勢攻下台北小巨蛋開唱，人氣居高不下。

前陣子因成員陸續服兵役，期間除了有三位成員組成的小分隊推出新歌、積極參與各大演出外，成員們也接連發行個人單曲，展現音樂才華與實力，近日隨著成員正式退伍，六人再度合體活動，引起粉絲熱烈關注，期盼此次能以整體之姿為典禮注入青春能量。

金曲37典禮音樂由陳星翰 Starr Chen操刀。（台視提供）金曲37典禮音樂由陳星翰 Starr Chen操刀。（台視提供）

而頒獎典禮和星光大道音樂，特別邀請今年入圍「最佳專輯製作人獎」與「最佳編曲人獎」的金牌製作人陳星翰操刀，更號召共同入圍「最佳編曲人獎」的鄭人豪，以及知名音樂製作人呂諾共同協力製作，集結當代頂尖音樂製作陣容，為本屆金曲盛會打造嶄新聽覺體驗，令各界樂迷與觀眾期待值爆表。

上屆金曲一舉抱回「最佳客語歌手獎」與「最佳客語專輯獎」雙料大獎的客語歌王黃子軒，今年受邀為入圍VCR獻聲，他表示過去以入圍者身分參與金曲獎時，心情難免會緊張，笑說：「平常心是不可能的，入圍就太不平常了！」黃子軒坦言，相較於身為入圍者時的忐忑心情，這次以配音者身分參與則讓他倍感榮幸，也期盼自己的聲音能化作對入圍者最真摯的祝福，勉勵所有在音樂路上前進的音樂人，都能長長久久地參與這場盛典。

戴曉君 Sauljaljui受邀為金曲37入圍VCR配音。（台視提供）戴曉君 Sauljaljui受邀為金曲37入圍VCR配音。（台視提供）

去年憑藉《VAIVAIK 尋走》榮獲金曲獎肯定的戴曉君，今年則以新身分參與金曲獎，為入圍VCR配音，她笑說這次參與如同在丟捧花，要把幸運傳遞給下一位幸運兒，感性表示製作專輯的過程雖然痛苦，但回頭看才發現低谷其實是一片花園，直言：「完成作品的那一刻，我就覺得自己配得起這份榮耀了！」戴曉君也回憶起在台下等待的時刻，幽默比喻成在玩「鬼抓人」，形容等待過程既緊張又刺激。

饒舌歌王呂士軒為金曲37入圍VCR獻聲。（台視提供）饒舌歌王呂士軒為金曲37入圍VCR獻聲。（台視提供）

去年一舉奪下金曲兩項大獎的饒舌歌王呂士軒，今年將以入圍VCR配音者的身分共襄盛舉，從得獎者變成幕後獻聲的人，呂士軒分享在錄音時，彷彿重新認識了一次今年所有入圍作品，笑說：「辛苦評審了！」一路經歷評審、入圍者到得獎者等不同身分，他更深刻感受到，能夠成為「當代」的一部分是很幸福的事，認為比起結果，能夠在典禮現場感受每個瞬間才是最珍貴的回憶，也鼓勵大家持續相信自己真正想做的音樂。

台語歌后李竺芯獻聲金曲37入圍VCR。（台視提供）台語歌后李竺芯獻聲金曲37入圍VCR。（台視提供）

台語歌后李竺芯在去年以超強黑馬之姿狂掃三項大獎，成為金曲最大贏家，今年同樣氣勢如虹，憑藉結合前衛AI科技的《Sakura Gansha》入圍本屆「最佳MV獎」，該作品在叩關金曲前便已累積15座國際獎項肯定；過去李竺芯以獨特的「法式台語」唱腔驚豔樂壇，將語言玩出前衛新高度，今年同樣加入入圍VCR的配音陣容，各界也相當期待她將如何以獨具辨識度的嗓音，陪伴入圍者與觀眾迎接入圍名單揭曉的重要時刻。

木木圓夢擔任金曲37廣告主持人。（台視提供）木木圓夢擔任金曲37廣告主持人。（台視提供）

近年活躍於主持、戲劇及廣播等領域的木木，在金鐘獎星光大道主持時的穩健台風與靈活反應廣受好評，這次接下金曲獎廣告主持人重任，身為音樂愛好者的木木坦言，對她而言這不只是一次主持工作，更像是完成一個珍貴的夢想，她興奮表示：「能用自己擅長的事替所有大明星們服務，我倍感榮幸並且會全力以赴！」並期待在專業與輕鬆之間找到平衡，保留即興反應與聊天感，讓觀眾看見音樂人最真實的一面。

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