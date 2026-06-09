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娛樂 最新消息

讓日本人想來萬華！《大仙尪仔》狂捲日影展「最高獎金」

《大仙尪仔》奪得「夕張國際奇幻電影節」國際新浪潮電影獎。（公視台語台提供）《大仙尪仔》奪得「夕張國際奇幻電影節」國際新浪潮電影獎。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視新戲《大仙尪仔》陣容集結洪都拉斯、范逸臣、牧森、温昇豪、鄭仲茵、方馨。以黑色幽默的手法，描述萬華街友在人生最窘迫之時，意外天降橫財，在財富自由與黑道追殺之間奔走求生的荒謬旅程，近來傳來好消息，在日本獲得「夕張國際奇幻電影節」國際新浪潮電影獎，拿下25萬日圓獎金，為本屆夕張影展獎金最高的大獎，為台語影視再添國際光彩。

主創團隊前進日本國際首映，代表台灣在亞洲極具指標性的電影盛會留下重要一頁，製作人許皓宜感性發文：「國際首映就像一場大型盲測，看到歐美國家的朋友原來會從頭哈哈笑到尾、亞洲朋友看到結尾會像我一樣不自覺地嘴巴微張、日本朋友看了會想來台灣尋找萬華。」感謝日本評審如同知音一般。

陳馨妃（左）在《鯽魚》找上道姑陳雪甄觀落陰。（公視台語台提供）陳馨妃（左）在《鯽魚》找上道姑陳雪甄觀落陰。（公視台語台提供）

《再見1987》將於台北電影節放映「特別版」。（公視台語台提供）《再見1987》將於台北電影節放映「特別版」。（公視台語台提供）

另外，電視電影《鯽魚》及影集《再見1987》雙雙入選「台北電影節」。《鯽魚》於北影釋出預告，只見躲在神桌下的陳馨妃低聲詢問陳雪甄：「為什麼我媽媽會不見？」陳雪甄則神秘回應：「不見不代表不會回來啊。」預告尾聲，陳雪甄顫抖地將槍口塞入口中，暗示著塵封已久的沉痛過往即將被揭開。

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