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娛樂 最新消息

A-Lin遭質疑「喝多了」才上台？親姊爆張惠妹私下祭嚴格禁令

范逸臣（左起）、黃莉、莉芙·烏娃兒、張本渝和民雄在新戲飾演一家人。（記者蕭方綺攝）范逸臣（左起）、黃莉、莉芙·烏娃兒、張本渝和民雄在新戲飾演一家人。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／新北報導〕黃莉今和范逸臣、張本渝、「小薰」黃瀞怡、民雄、撒基努、游君萍等人出席原住民族電視台新戲《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》開鏡儀式，其中黃莉是A-Lin的姊姊，被問及有沒有替A-Lin金曲獎典禮主持打氣？她哈哈笑說：「我們叫她不要超時、不要自由發揮。」對於A-Lin從跨年就一直被質疑喝多了，她幫妹妹澄清：「她跨年一口都沒喝，妹姐（張惠妹）叫大家都不能喝。」

黃莉笑說從小到大，只要A-Lin一拿到麥克風，就很難再放下，「家庭聚會只要她拿到麥克風，就不會再還給大家。」不過黃莉對A-Lin主持功力相當有信心，直言A-Lin本來就是家族中的開心果，大型活動也難不倒她，「家人都很開心，也都會去幫她加油，所以很放心。」

談到外界常誤以為A-Lin上台前喝酒助興，黃莉也替她平反。她提到A-Lin一直解釋自己沒喝酒，但總是沒人相信，「她酒量其實沒有很好，她就是自然嗨。」

莉芙·烏娃兒（左起）、撒基努、范逸臣、黃莉、張本渝和民雄、游君萍以及小薰今出席開鏡儀式。（記者蕭方綺攝）莉芙·烏娃兒（左起）、撒基努、范逸臣、黃莉、張本渝和民雄、游君萍以及小薰今出席開鏡儀式。（記者蕭方綺攝）

她也分享一家人的相處模式，笑稱家族的歡樂基因是遺傳自父母，「我們家從爸爸媽媽開始，就是很歡樂、隨性、瘋癲。」兄弟姊妹從小在部落跑跳長大，養成樂天個性，甚至開玩笑時，還會直接叫爸媽名字，「別人聽到可能會想說怎麼這樣，但其實這就是我們家表達親密的方式。」

一旁的范逸臣則笑說，自己還是乖乖叫「爸爸、媽媽」，對兄弟姊妹才會直呼名字。民雄也稱自己排灣族家庭可不敢這樣做，更打趣表示：「如果我直接叫爸爸名字，他可能會拿出刀子！」

此外，温嵐日前因敗血性休克被急送加護病房搶救10天，所幸經過治療後已出院返家休養。黃莉今透露今晚原本要和A-Lin一起去溫嵐家探病，但因她要拍戲，「我有請妹妹抱一下嵐姐，祝福她越來越健康。」

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