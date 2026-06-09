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不愧是泰勒絲坐過！NBA場邊椅「競標飆破20萬」 成交金額恐更驚人

泰勒絲（左）將與NFL球星崔維斯凱爾西舉辦世紀婚禮。（美聯社）泰勒絲（左）將與NFL球星崔維斯凱爾西舉辦世紀婚禮。（美聯社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）日前現身NBA東區冠軍賽第3戰的畫面成為焦點，如今她當天在克里夫蘭騎士主場使用的場邊座椅也被拿出拍賣。根據拍賣平台官網顯示，該座椅底價僅100美元（約新台幣3150元），目前已被一路喊價至6500美元（約新台幣20.4萬元），價格暴漲65倍。

泰勒絲與崔維斯凱爾西當時現身火箭球館（Rocket Arena）觀賞東區冠軍賽第3戰，兩人在場邊互動的畫面被轉播鏡頭多次捕捉，也成為當晚體育與娛樂版面的熱門話題。如今拍賣平台將泰勒絲實際使用過的場邊座椅列為競標品項，吸引許多球迷與收藏家出手競標，希望收藏這件兼具NBA季後賽與流行文化意義的紀念品。

泰勒絲於東區冠軍賽第3戰使用的場邊座椅正式開放拍賣，目前競標價格已飆升至6500美元。（翻攝自網路）泰勒絲於東區冠軍賽第3戰使用的場邊座椅正式開放拍賣，目前競標價格已飆升至6500美元。（翻攝自網路）

拍賣頁面特別標註，該座椅曾由「全球最具影響力音樂人之一、14座葛萊美獎得主」泰勒絲使用，並附有Gold OVD專家認證文件，證明現場鑑定人員已確認她於比賽期間坐在該座位。截稿前競標已累積39次出價，距離結標仍有約5天18小時。

除了泰勒絲的座椅外，拍賣平台也同步推出其他名人當天使用的場邊座位，不過從目前競標狀況來看，泰勒絲相關拍品明顯最受關注。隨著NBA總冠軍賽話題持續延燒，加上天后龐大的全球粉絲基礎，最終成交價格是否再度大幅攀升，也成為外界關注焦點。

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