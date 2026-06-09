喻虹淵快看！周渝民現身《007》電影場景帥成這樣 生日送大禮

周渝民在新歌MV裡化身為雕刻家。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「仔仔」周渝民今（9日）歡慶45歲生日，日前在印尼站舉辦「恆星之城」演唱會時，言承旭、吳建豪、阿信先在後台端出大蛋糕為他慶生，當時周渝民也許下生日願望，希望每一次的演出都很開心，歌迷看到他們都很開心、很熱情，也祝大家都身體健康、平安快樂！

在生日這天，周渝民也釋出新歌《Tell Me Why》，之前他先推出《誰給我的勇氣You Are My Courage》，登上KKBOX即時榜冠軍，現在另一首新歌也在生日這特別的日子裡獻給粉絲。《Tell Me Why》是關於愛情的宏觀地圖，講述男孩跟女孩，從相遇、相處到體會，周渝民演繹出時間、關係堆疊的過程。

請繼續往下閱讀...

周渝民（右二）認真許下生日願望，言承旭（左起）、吳建豪、阿信一起送上祝福。（翻攝自臉書）

音樂路上，周渝民與吳建豪時常進行靈感交流，吳建豪聽到朋友創作了《Tell Me Why》，敏銳地發現這首歌與周渝民高度契合，因而強力推薦，兩人在錄音過程中也常密集意見交流與互動。

周渝民MV到義大利古城取景，當地也是007電影場景。（相信音樂提供）

《Tell Me Why》MV在義大利古城馬特拉取景，馬特拉也是電影《007：生死交戰》經典場景，在MV裡周渝民化身為石雕家，故事描述該石雕家曾在湖中看見一位女孩，當他一直追隨那女孩時，她卻不見消失，醒來發現只是一場夢，為了把夢想中的女神留住，他親手把那女孩畫下並著手雕刻，MV將在今晚6點於相信音樂YouTube頻道全球首播，也算是周渝民與廣大粉絲分享的生日禮物。最近周渝民老婆喻虹淵受訪時被問到，醒來身邊就能看到仔仔帥氣的臉，不知道是什麼感受，今晚大家可以一起看周渝民的新歌MV，再次感受他的帥氣。

周渝民到義大利拍新歌MV，充滿帥氣。（相信音樂提供）

之前「F✦FOREVER恆星之城」演唱會在印尼造成轟動，接下來言承旭、吳建豪、周渝民和阿信將繼續到多個城市巡演，6月27日將前往菲律賓Philippine Arena，8月1、2日泰國Impact Arena，8月7、8日馬來西亞Unifi Arena，8月15、16日在新加坡Singapore Indoor Stadium開唱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法