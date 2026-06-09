香港影壇大老出事！「開心鬼」黃百鳴內幕交易判監5個月等待上訴

〔娛樂頻道／綜合報導〕根據港媒報導，以電影《開心鬼》系列走紅的80歲香港資深影人黃百鳴，捲入內幕交易案件，法院上月裁定其內幕交易罪名成立，今（9日）正式判處5個月徒刑，另須繳交9.9萬港幣（約新台幣40萬元）罰款，以及37萬港幣（約新台幣151萬元）調查費，並獲准保釋等候上訴。

黃百鳴。（資料照，記者王文麟攝）

案情指出，黃百鳴於2017年擔任天馬影視主席及董事期間，得知公司即將被收購的消息後，涉嫌向妹妹黃潔珍透露相關資訊，並開出200萬港幣（約新台幣816萬元）支票給對方。檢方認為，他還曾透過訊息要求妹妹「盡買」天馬股份，涉嫌利用未公開資訊進行交易。

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審理期間，黃百鳴否認指控，辯稱支票是協助家人處理弟弟在中國的房產事宜，與股票買賣無關。至於「盡買」一詞，他則解釋是兄妹間長年的玩笑話，因妹妹從小愛哭，他常以反話方式溝通，因此當時其實是在暗示妹妹不要買進股票。

不過法官並未採信其說法。資料顯示，黃潔珍收到訊息後，隨即斥資約160萬港幣（約新台幣653萬元）購入天馬股份。法官直指相關辯解既牽強又難以令人信服，因此認定罪名成立。

控方早前指出，黃潔珍在這筆交易中實際獲利約9.9萬港幣（約新台幣40萬元），連同帳面收益在內，總獲利超過103萬港幣（約新台幣420萬元）。法官判刑時表示，黃百鳴多年來對香港電影產業貢獻良多，但本案已損害外界對證券市場公平性的信心，因此作出上述判決。

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