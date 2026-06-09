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娛樂 最新消息

温嵐男友全說了！不忍「下口」內幕曝光 羞喊有愧疚感

《原Way星球》變身街頭金曲祭嗨翻東區。Yinguyu Yatauyungana高蕾雅（左起）、Talaw雷諾、曾瑋中、曾宇辰、Lawis Aow高金龍、Arase阿拉斯、Suming舒米恩、Chalaw Basiwali查勞・巴西瓦里、咖啡糖賢齡。（原文會提供）《原Way星球》變身街頭金曲祭嗨翻東區。Yinguyu Yatauyungana高蕾雅（左起）、Talaw雷諾、曾瑋中、曾宇辰、Lawis Aow高金龍、Arase阿拉斯、Suming舒米恩、Chalaw Basiwali查勞・巴西瓦里、咖啡糖賢齡。（原文會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕原文會打造的娛樂生活音樂品牌《原Way星球》7日晚間舉辦「原Ｗay星唱快閃計劃-原視原廣原之音榮耀演唱派對」，集結多位原住民族歌手及入圍第37屆金曲獎的原住民族音樂創作者輪番開唱，現場氣氛熱烈，宛如東區街頭版金曲音樂祭。

活動由咖啡糖賢齡主持，包括Chalaw Basiwali查勞・巴西瓦里、Yinguyu Yatauyungana高蕾雅、Suming舒米恩、Talaw雷諾、曾瑋中、曾宇辰、Arase阿拉斯、Lawis Aow高金龍等人接力演出，也分享入圍心情與創作歷程。

查勞・巴西瓦里提到，自己18歲開始投入母語創作，新專輯《Kami Kami 我們我們》更是一項橫跨10年、16個南島國的跨國製作計畫，累積數十萬公里旅程，希望替台灣原住民族音樂開創更大的國際格局。

高蕾雅笑稱自己帶了一位「行為藝術家」上台演出。（原文會提供）高蕾雅笑稱自己帶了一位「行為藝術家」上台演出。（原文會提供）

高蕾雅則笑稱，自己帶了一位「行為藝術家」上台演出，原來是兒子「小石頭」跟著媽媽滿場跑跳，談到姊姊高慧君日前突然昏倒受傷近況，她表示：「目前姊姊正專心休養與舞台劇工作，後續將再與醫師討論眼睛修復與手術計畫，希望外界不用過度擔心。」

舒米恩現場拋出演唱會及新作品的喜訊。（原文會提供）舒米恩現場拋出演唱會及新作品的喜訊。（原文會提供）

憑藉專輯《Mikerid 引路》一舉入圍三項大獎的舒米恩，現場示範阿美族傳統領唱、答唱，台下粉絲更興奮大喊：「三項都拿下！」近期接任「2026台東博覽會」原民力特展策展人的他，更驚喜透露圖騰20週年演唱會也將於台東博覽會登場，全新單曲則將於6月11日上架。

温嵐男友全說了！不忍「下口」內幕曝光 羞喊有愧疚感雷諾談起為泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》羞喊對温嵐有愧疚感。
（原文會提供）

雷諾則帶來族語創作歌曲《百合Bawxi》，談到近期替全新泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》擔任配音員的趣事，劇中飾演大反派「猴妖王」的他，因不忍對由女友温嵐配音的角色「拉娃」下口，頻頻NG，最後導演與族語老師只好先不讓他聽到温嵐的聲音，才終於順利完成錄音，他苦笑表示：「到現在看到她都還有點愧疚。」甜蜜互動讓現場笑聲不斷。

二度角逐台語歌王的曾瑋中則分享，自己雖然主攻台語專輯，但始終不忘族語的根，更許願成為繼沈文程後，第2位奪下台語歌王的原住民族歌手。曾宇辰目前擔任原廣台《kilux 嘿！那個音樂》主持人，特別宣傳大型空中音樂選秀活動「Alian大明星」單元，希望網羅全世界更多優秀族語創作者。

而首張魯凱族語專輯《AKA》就入圍三項大獎的阿拉斯，一登台就幽默表示：「大家好，我是aka第37屆金曲獎原住民歌手獎得主。」瞬間嗨翻全場。他也透露爸媽得知入圍後激動大哭，第一句竟是問：「我們可以一起走紅毯嗎？」

壓軸登場的高金龍，則以電子節奏結合阿美族古調吟唱，瞬間把東區廣場變成大型戶外電音派對。他坦言，14年前首次入圍金曲時相當意外，如今以《SATIKOTIKO一次又一次》首張阿美族語創作專輯一舉叩關三項大獎，心情則平常心許多。

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