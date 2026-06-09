夏浦洋背女包零違和！自曝平常就愛背：男女都適合

〔記者陽昕翰／台北報導〕FEniX的夏浦洋、陳峻廷日前出席快閃店活動，吸引大批粉絲到場支持。因為團員服役形成「五缺三」狀態的FEniX，人氣依舊不減，兩人以不同風格詮釋女包魅力，搭配韓系男友感穿搭，讓現場粉絲直呼：「根本是韓系歐巴，太帥了！」

夏浦洋愛背女包造型加分，陳峻廷分享包款搭配心法。（THE HYUNDAI 現代百貨 提供）

目前FEniX有三位成員正在服役，近期活動多由夏浦洋與陳峻廷代表出席。面對團員即將陸續退伍，兩人也規劃準備退伍禮物。

請繼續往下閱讀...

夏浦洋透露，想送隊長MAX自家釀製的樹葡萄酒慶祝，也正在替承隆尋找夢幻全黑版IP公仔，至於熱愛健身的家齊，則打算送上健身課程。

陳峻廷則希望未來能安排團員一起旅行，「希望大家暫時放下工作，一起離開台北玩幾天，因為等他們回來後，我們可能又一路忙到年底。」兩人也同步預告，FEniX即將全員合體，接下來將陸續推出新作品。

活動現場，兩人也分享自己的包款搭配心得。陳峻廷表示，平時會把包包視為整體造型的一部分，「我會以黑灰色、大地色系搭配自己的外在輪廓，再依照心情選擇不同包款。」

而自曝平常就常背女包出門的夏浦洋，則大讚蝴蝶結包設計簡約時尚又大氣，「男女都很適合，重點是容量夠、有分層設計，非常方便，在穿搭上也很加分！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法