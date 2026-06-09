羅密歐9歲生日 天王老爸周杰倫邀約嘉賓充滿驚喜

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫寵妻寵孩，每年老婆昆凌生日或是3個小孩生日，他幾乎都會精心安排生日派對，這次慶祝兒子羅密歐（ROMEO）9歲生日，他也再次安排party，而他邀請的嘉賓組合，也讓網友充滿驚喜。

周杰倫（左）、昆凌（右）常帶兒子羅密歐一起去看網球比賽。（翻攝自IG）

過去昆凌曾爆料，以前送兒子羅密歐去夏令營，吃午餐時他還堅持戴著口罩，教練說可以把口罩脫掉了，羅密歐卻說：「我脫掉你就知道我爸爸是周杰倫。」這段可愛小故事讓昆凌至今想起來都覺得有趣。另外之前周董推出的歌曲《粉色海洋》，就是給羅密歐的歌，當時兒子還出現在MV中。

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周杰倫（右起）邀請 PHANTACi 創辦人蔣先威、伍思凱、吳建豪一起參加ROMEO生日派對。（翻攝自IG）

轉眼羅密歐已經9歲了，今年的生日派對，周董邀來的嘉賓包括吳建豪還有伍思凱，之前周董曾分享和伍思凱合照，當時網友都覺得很稀奇，因為過往不太明白這兩代暢銷歌手有什麼交集，其實是都熱愛打網球，還一起參加網球俱樂部的比賽。

周董兒子也是網球迷，除了練出好球技，也隨著爸媽一起親赴好幾場網球公開賽現場觀賽。另外近期忙於「恆星之城」演唱會的吳建豪也來參加羅密歐生日派對，之前周董就曾與吳建豪、言承旭、周渝民還有阿信合唱過《恆星不忘 Forever Forever》。

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