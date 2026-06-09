申力安不藏了！華山火辣開唱甜認「男友也在場」

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年世足賽即將開打，上週末在台北華山劇場舉辦了一場夏日音樂趴。現場陽光露臉、氣氛熱烈，最吸睛的莫過於多位新生代與人氣歌手輪番上陣。包含創作才子Shawn尚融、KIRE凱爾、女歌手申力安以及壓軸的婁峻碩，吸引近千名粉絲將現場擠得水洩不通，尖叫聲與掌聲不斷，宛如大型夏日音樂節。

申力安與舞者勁歌熱舞，展現舞台魅力。（台灣運彩提供）

新生代女歌手申力安一連帶來《Secret Stuck in the Dark Is it all a lie》及《Mama's Boy》等4首歌曲，火辣舞姿與歌聲瞬間炒熱全場。她開心表示，難得有機會與舞者同台演出，天氣晴朗，現場觀眾很多，心情非常開心。不僅如此，現場更藏有甜蜜閃光，她的男友Len Wang當天也特別帶著朋友們一起到場熱情應援，給足她面子。

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申力安小時候曾參與足球社團擔任守門員。（台灣運彩提供）

從小在德國長大的申力安透露，足球在當地是國民運動，小時候也曾參加過足球社團，不過她自認球技普通，更自爆私下超懶得跑步：「因不想在球場上不停奔跑，因此選擇擔任守門員」，過去還曾因擋球導致中指受傷休養。雖然熱愛運動，但個性活潑的她看球賽反而偏愛宅在家，比起去外面的運動餐廳，她更喜歡準備好美食、飲料窩在沙發上看比賽，邀請好友到家中一起享受觀賽時光。

聊到熱門的運動賽事下注，申力安則無奈笑稱自己真的完全沒有偏財運，更首度公開自己的「帶賽」趣事：「我下注會贏的隊伍通常就會輸，只要我不下注，支持朋友買的時候就會贏！」完全是名副其實的「反指標體質」。她坦言自己雖然也會跟風買買彩券、運彩好玩，但從沒想過要以此獲利。

Shawn尚融演唱多首熱門歌曲，展現創作實力。（台灣運彩提供）

KIRE凱爾超嗨舞台演出，現場互動熱烈。（台灣運彩提供）

除了申力安之外，當天活動星光熠熠。創作才子Shawn尚融透露自己最近首次參與電影演出，活動當天一早才剛從高雄火速趕回台北，笑說：「抽空回來回歸本業」，隨後帶來多首人氣歌曲，展現驚人創作與演唱實力；而創作歌手KIRE凱爾一登場就帶來高能量的舞台魅力，與台下觀眾互動熱烈，撩得粉絲瘋狂尖叫。

婁俊碩壓軸登場掀全場高潮。（台灣運彩提供）

而最後壓軸登場的人氣歌手婁峻碩，更是將現場氣氛堆疊到最高潮！一現身全場瞬間沸騰，粉絲齊聲跟著大合唱，整場演出尖叫聲、掌聲從未間斷。

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