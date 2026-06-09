486先生好猛！ 一上車嗆運將：股票跌你在爽什麼？

486先生經常語不驚人死不休。（翻攝自486先生臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕美國升息隱憂導致美股上周五大跌，亞洲主要股市昨（8）日經歷黑色星期一，台北股市一度暴跌2694點、創盤中最大跌點，在國家隊救援與投資人逢低買進下跌幅收斂。

團購電商名人「486先生」陳延昶昨搭計程車上班，一上車，司機第一句就說：「今天股市崩盤了。」然後興高采烈講跌快3千，應該還會繼續跌。486先生好奇問：「你有買股票阿？」以為司機想逢低承接。

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結果運將說他沒買股票，486先生膽大好奇回：「沒買股票，那股票跌你是在爽什麼？」司機沒生氣說：「那些炒股的人今天死定了。」486先生繼續下猛藥回：「靠腰阿，你是在仇富啦。」司機當場楞了一下，想了想便承認可能是這樣。

接著486先生語不驚人死不休，又問股票高是在不爽什麼？表示對司機心態很好奇。結果司機又楞了一下，想了想說：「有的人一夜致富很不甘心。」對此，486先生秒當教授對司機說：「這就是時代的紅利，現在是AI時代，相關產業當然會爆發，傻子都知道的事情，不是嗎？」

司機見狀秒回嘴：「可是那個股票那麼貴，我一個開計程車的哪有錢買？」486先生不客氣打臉運將：「買不起一張，你可以買零股，每個月買個50股80股，就看你願意不願意。」沒想到對方卻說太複雜不懂。

當下486先生無奈說：「不懂你又不問朋友、不願意上網查，那要怎樣？雙手把錢捧給你嗎？」司機聽完苦笑，然後結束這段無聊對話。

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