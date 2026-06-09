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娛樂 最新消息

三尊媽祖親臨影廳！楊子儀「舌頭熄菸」讓人看傻

〔記者許世穎／台北報導〕電影《農曆三月二十三》日前舉辦「天后駕到・三媽聯映」放映會，恭迎受鎮月老宮桃園白沙屯媽祖聯誼會「姻緣媽」、聯合「烏來龍太宮」天上聖母與「千化修道院」大聖母，共三尊媽祖神尊親臨影廳一同觀賞電影，不僅是一場電影放映，更是一場難得的宗教盛事。

楊子儀在電影《農曆三月二十三》用舌頭熄滅菸蒂（戲劇效果請勿模仿）。（壹捌玖伍電影公司提供）楊子儀在電影《農曆三月二十三》用舌頭熄滅菸蒂（戲劇效果請勿模仿）。（壹捌玖伍電影公司提供）

男主角楊子儀在片中突破形象飾演黑道殺手「黑豬」，其中一幕「用舌頭熄滅菸蒂」的戲讓人看傻。他回憶起在雲林、北港、土庫等地長達一個月的實景拍攝，感觸極深地表示每天都像被神明保護著。

楊子儀也透露，劇組走訪了多間具有三、四百年歷史的祖廟，每一尊媽祖的法相都以特寫拍攝，且現場的誦經聲皆為實地收音，讓整部電影宛如一間無形的宮廟。

楊子儀（左）、導演王重正出席《農曆三月二十三》包場活動。（壹捌玖伍電影公司提供）楊子儀（左）、導演王重正出席《農曆三月二十三》包場活動。（壹捌玖伍電影公司提供）

身為「烏來龍太宮」爐下弟子的楊子儀，不僅在現場領受「姻緣媽」的福氣，祝福天下有情人終成眷屬，他也強調這是一部與自己對話的電影，值得細細咀嚼，自己看了六次，每次都有不同的感動與體會。

此外，陳明真在片中飾演專門收留中輟生的劇團團長，透過製作戲曲來闡述孝道，將善的知識深植人心。她表示，角色設定是代表「三媽」的精神；因為在歷史典故中，三媽通常在外處理事務、屬於「行動派」，因此她特別設計了俐落的短髮造型來詮釋角色。

陳明真在《農曆三月二十三》飾演專門收留中輟生的劇團團長。（壹捌玖伍電影公司提供）陳明真在《農曆三月二十三》飾演專門收留中輟生的劇團團長。（壹捌玖伍電影公司提供）

陳明真也特別為本片演唱了專屬歌曲，她指出電影探討三生三世的輪迴，最終的核心理念是勸導大眾「放下、不要太執著」，期盼觀眾看完電影後能獲得心靈的啟發，輕鬆面對每一天，並將台灣人特有的善良精神繼續推廣出去。

隨著電影持續上映，6月份開始「媽祖發威」，劇組也正式發布全新觀影號召。邀請全台所有媽祖信徒響應「一加一加一，三人一心，一人十張票」的活動，合力包場進戲院。電影公司更鼓勵信徒們「帶著自己家裡的媽祖娘娘進戲院看電影」，共同締造前所未有的宗教祝福。

欲了解更多「帶著媽祖看電影」的合力包場活動與相關服務方案，請私訊《農曆三月二十三》官方臉書社群。

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