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影帝過招！張家輝搞笑唱《忘情水》 原唱劉德華突然現身了

張家輝（左）搞笑唱《忘情水》，原唱劉德華現身引起高潮。（翻攝自微博）張家輝（左）搞笑唱《忘情水》，原唱劉德華現身引起高潮。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕94歲高齡的資深港星胡楓是一位廣受香港演藝圈人士尊重的前輩，大家都喊他「修哥」，前兩天在香港紅館舉行的「修哥九五至尊無限楓騷演唱會」，眾星雲集，被網友形容香港半個演藝圈名人都來了。

這場演唱會唱了快5小時，「歌神」張學友、陳奕迅、莫文蔚、楊千嬅等天王天后輪番上台當嘉賓，該演唱會也締造金氏世界紀錄，胡楓成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。

其中港星張家輝搞笑翻唱「華仔」劉德華的代表歌曲《忘情水》，張學友還虧他很大膽敢唱這首歌，張家輝則隨興改歌詞，逗得全場開心大笑，過去張家輝曾以電影《証人》及《激戰》兩度奪得香港電影金像獎最佳男主角，劉德華則曾3次獲得香港電影金像獎最佳男主角獎，兩次獲得金馬獎最佳男主角奬，這次演唱會兩位影帝「過招」，氣氛歡樂，華仔壓軸登場，對於張家輝唱了《忘情水》，他也幽默「噹」了一下。

香港資深藝人胡楓（中）演唱會，劉德華（右）、張家輝都現身力挺。（翻攝自微博）香港資深藝人胡楓（中）演唱會，劉德華（右）、張家輝都現身力挺。（翻攝自微博）

華仔上台虧張家輝：「再多唱一次啊！」張家輝則笑說：「要唱你也唱啊！」華仔唱幾句突然笑說：「我就唱這麼多了。」並對張家輝說：「你來唱啊！」兩人幽默互動不斷逗笑全場，最後華仔還是好好唱完，並帶動台下觀眾大合唱，並說：「希望大家再一次掌聲給修哥。」

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